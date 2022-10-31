«Там где свои традиции сильны, Хэллоуина не будет»: барнаульский священник оценил идею запретить праздник «всех святых»

Такую инсталляцию подготовили в барнаульском санатории

Ежегодно 31 октября в канун Дня всех святых празднуется Хэллоуин. В честь этого события люди по всему миру переодеваются во всякую нечисть – ведьм, вампиров, привидений. «Приживается» праздник и в России, но далеко не все относятся к этому понимающе. Накануне представитель Русской православной церкви, иеромонах Макарий, предложил внести запрет на проведение Хэллоуина в России. «Комсомолка» решила уточнить у барнаульского священника, за что так невзлюбили праздник в России и нужно ли его запрещать.

- Лично я отношусь к Хэллоуину нейтрально. По молодости было время, когда мы с православными студентами выходили на пикеты против. Почему Хэллоуин набирает у нас популярность? Довольно просто – все западное становится популярным, в том числе фильмы и компьютерные игры, - отметил барнаульский священник, отец Александр.

При этом, как считает Александр Микушин, в этом есть определенная закономерность – значит, свои традиции – слабые.

- Сложно представить, чтобы, к примеру, в казачьей станице с сильными христианскими традициями вдруг появился Хэллоуин. Там где свои традиции сильны, Хэллоуина не будет. Обратное означает, что у нас что-то хромает, вера слабая, - добавил Александр Микушин.

При этом некоторые россияне предлагают адаптировать праздник. В качестве названий – Тыквенный спас или День тыквы. Этого тыквенного добра у нас точно немало! В барнаульском санатории «Сосновый бор» так и поступили, и даже подготовили праздничную инсталляцию. Снимком поделился читатель «КП» - Барнаул» Михаил Жуков.

Ранее иеромонах Макарий заявил, что Хэллоуин не имеет отношения к христианской традиции, а также добавил, что атрибутика праздника напоминает оккультизм. В соцсетях после появления этой новости начались споры: одни выступают против запрета, другие – поддерживают.

- Полностью поддерживаю РПЦ, уберите из школ эту ерунду, - пишет Андрей Глумов.

- У нас светское государство, так что пусть у себя в церквях Хэллоуин не проводят, а в остальных местах люди будут делать, что им хочется, - добавила жительница Барнаула Наталья.

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