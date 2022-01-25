«Очнулась от комы»: удивительные истории о часовне святой Татьяны в Барнауле

Вот уже несколько лет в Барнауле стал традицией молебен у красивой белоснежной часовенки Фото: Олег УКЛАДОВ

25 января студенты шумно и ярко отпраздновали Татьянин день. Вот уже несколько лет в Барнауле стал традицией молебен у красивой белоснежной часовенки святой Татьяны возле политехнического университета.

- Нынче к часовне пришло еще больше молодых людей, чем в предыдущие годы, - рассказывает барнаульский священник Александр Микушин. - После молебна и приветственных речей я окропил собравшихся святой крещенской водой и на позитиве пошли пить чай.

25 января студенты шумно и ярко отпраздновали Татьянин день Фото: Олег УКЛАДОВ

Некоторые студенты были замечены за прикладыванием к стенам часовни зачетки. Молодые люди объяснили, что это такая примета для успешной сдачи экзаменов - обойти вокруг часовню трижды и приложить к стенам зачетку.

Впрочем, с часовней святой Татьяны в Барнауле связаны и другие необычные истории.

- Я стал здесь настоятелем по благословению митрополита Сергия с 2014 года, - рассказывает Александр Микушин. - И с самого начала служения наряду с другими службами, проводили панихиды по абитуриенткам и невинно убиенным жертвам, погибших более двадцати лет назад. Однажды, молюсь, и промелькнула мысль, я фамилии девушек знаю наизусть, а лица не видел. Выхожу после молитвы попить кофе, возвращаюсь через десять минут, на скамейке у часовни сидит молодая пара, протягивают мне газету тех лет, разворачиваю, а там портреты всех пяти жертв. Я минуту в полуобмороке был. Только подумал - и вот тебе, смотри. Все девушки стоят перед моими глазами во время поминальной панихиды, и газета эта хранится теперь в часовне.

В Барнауле отметили главный студенческий праздник Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще один яркий эпизод из будней часовни Татьяны, рассказанный священником:

- Однажды пришла плачущая студентка, - вспоминает батюшка. - Поведала со слезами, что ее сестра в коме несколько дней. Я был, если честно, немного в растерянности. Кома - это очень серьезно. У нас в часовне есть икона целителя Пантелеймона. Мы прочитали с девушкой акафист Пантелеймону, я дал и домой акафист, попросил делать дома комплекс «оперативно- церковных мероприятий».

Каково же было удивление и восторг священника, когда спустя какое-то время он увидел в часовне эту девушку с сестрой. Та вышла из комы и встала на ноги. После они вместе даже пришли на церковный ритуал «соборование».

- Божья помощь есть, как и чудеса - надо только верить,- подытожил священник, который советует всем нам творить добро своими руками.

В ближайшие дни, кстати, в сквере Политеха появятся скворечники «для божьих птиц», которые сделали в Центре помощи детям при сотрудничестве с церковью.

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