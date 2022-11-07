Алтайский суд приговорил к пожизненному сроку маньяка, который 30 лет назад убил и изнасиловал старушку

Более 30 лет жестокое преступлени оставалось нераскрытым из-за отсутствия каких-либо следов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вынесли приговор 60-летнему бурятскому маньяку Кегашбеку Орунбаеву, который 30 лет назад в Новоалтайске убил и изнасиловал 76-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе СК и прокуратуры.

– В марте 1991 года в городе Новоалтайске после тушения пожара в частном доме было обнаружено тело 76-летней хозяйки с признаками насильственной смерти. Более 30 лет жестокое преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым ввиду отсутствия каких-либо следов, вещественных доказательств и свидетелей, – рассказывают в пресс-службе СК.

В результате, спустя три десятка лет преступник написал явку с повинной – им оказался житель Республики Бурятия Кегашбек Орунбаев, который с 1986 по 1991 год проживал в городе Барнауле.

В день убийства Орунбаев приехал в город Новоалтайск, чтобы снять жилье. Ему выделила комнату в своем доме 76-летняя местная жительница. Вечером хозяйка и гость решили выпить. В процессе застолья мужчина предложил ей близость, однако получил отказ. Квартиранта не устраивало такое развитие событий – он напал на пенсионерку, избил, после чего она скончалась, изнасиловал, а на следующий день облил вещи керосином и поджег дом.

– Пожар в доме потерпевшей заметили соседи, в связи с чем его удалось потушить и зафиксировать следы совершенных преступлений, однако найти случайного знакомого потерпевшей по горячим следам не получилось, - рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Как ранее писала «КП», это не единственная жестокая расправа над людьми в преступной биографии Орунбаева. В 2013 году в Бурятии его осудили за убийство и изнасилование трех женщин: с одной он расправился в 2007 году, но тогда ему удалось избежать правосудия, а еще двух убил в 2012 году. Уже тогда его приговорили к пожизненному лишению свободы.

Новоалтайский городской суд признал жителя Бурятии виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, сопряженном с изнасилованием. Рецидивисту вновь назначили самую жестокую меру наказания – пожизненное лишение свободы. С учетом того, что он уже должен до конца жизни провести в тюрьме, на срок его заключения новый приговор никак не повлияет.

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