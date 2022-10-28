Пожилую жительницу Алтайского края осудили за публикацию стихотворения «О…»

В судебном заседании пенсионерка не признала вину Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительницу Алтайского края осудили за стихотворение, которое она опубликовала в «Одноклассниках». Суд посчитал, что ее стихотворное направлено на дискредитацию Вооруженных силы РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

При рассмотрении дела было установлено, что 9 октября текущего года 75-летняя пенсионерка из села Шипуново опубликовала на своей личной страничке в «Одноклассниках» стихотворение «О…». По мнению суда, из контекста этого стиха следует, что «оно направлено на формирование у неопределенного круга лиц ложного мнения относительно истинных целей и задач использования Вооруженных Сил РФ в специальной военной операции на Украине».

– В судебном заседании Ш. вину в совершенном административном правонарушении не признала, указав, что в соответствии со ст.29 Конституции РФ она выразила свое личное мнение по отношению к проводимой специальной военной операции, - отмечают в пресс-службе судов.

Суд признал пенсионерку виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. С учетом смягчающих обстоятельств, в число которых вошли преклонный возраст и состояние здоровья, ей назначили минимальное наказание – штраф 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что барнаульский преподаватель стал первым осужденным за эмоджи в сетях.

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