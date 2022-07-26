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Общество26 июля 2022 5:30

В Барнауле преподавателя обвинили в «дискредитации армии» из-за лайков в соцсети

Кандидата философских наук Алексея Аргунова оштрафовали на две зарплаты
Марина КОЧНЕВА
Марина КОЧНЕВА
Аргунов во время судебного заседания пытался объяснить суду, что «лайки» не равны «репостам»

Аргунов во время судебного заседания пытался объяснить суду, что «лайки» не равны «репостам»

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Ленинский районный суд Барнаула оштрафовал преподавателя медколледжа Алексея Аргунова на 30 тыс. рублей по статье о «дискредитации российской армии» (20.3.3 КоАП РФ). Дискредитация заключалась в «классах», оставленных Алексеем под антивоенными постами в соцсети.

Алексей рассказал «Комсомолке», что 6 июля ему позвонили из полиции и попросили прийти для беседы. Когда 7 июля он появился перед органами правопорядка, педагога попросили написать объяснительную по поводу лайков, классов и отметки «грущу» в сети «Одноклассники».

- Сказали, что дело, конечно странное, пришло из УФСБ, что будут разбираться, но уже 12 июля всё передали в суд, - говорит ученый.

В постановлении суда от 15 июля, проведенном на редкость быстро и даже без адвоката, говорится, что обвиняемый «публично выразил эмоции в виде выставления отметки «Грущу» к публикации «Лидер Алтайского «Яблока» Александр Гончаренко осужден за дискредитацию Вооруженных Сил».

Также судом установлено, что 4 марта Аргунов «публично выразил эмоции», поставив отметку «класс» под видео постом против специальной операции. В описании к видео говорилось, что все «зомбаки», поддерживающие войну, должны удалиться из друзей. 17 марта преподаватель поставил «класс» под видео Арнольда Шварцнегера, выступившим в поддержку Украины.

Аргунов во время судебного заседания пытался объяснить суду, что «лайки» не равны «репостам». А значит, нельзя сказать, что он распространял какую-либо информацию. Но суд в итоге все равно вынес обвинительный вердикт.

- Аргунов очень порядочный человек, но эмоции свои не может иногда скрыть и не всегда ему удается быть политкорректным, - сказал по этому поводу один из его коллег. Недавно со студентами писал петицию против Рособрнадзора, оттуда, возможно, ветер и дует.

- Жаль человека¸ уволят его сейчас, наверно, - вздохнул коллега Алексея Аргунова.

Сам Алексей подал апелляцию на решение суда.

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