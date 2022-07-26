В Барнауле преподавателя обвинили в «дискредитации армии» из-за лайков в соцсети

Аргунов во время судебного заседания пытался объяснить суду, что «лайки» не равны «репостам» Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Ленинский районный суд Барнаула оштрафовал преподавателя медколледжа Алексея Аргунова на 30 тыс. рублей по статье о «дискредитации российской армии» (20.3.3 КоАП РФ). Дискредитация заключалась в «классах», оставленных Алексеем под антивоенными постами в соцсети.

Алексей рассказал «Комсомолке», что 6 июля ему позвонили из полиции и попросили прийти для беседы. Когда 7 июля он появился перед органами правопорядка, педагога попросили написать объяснительную по поводу лайков, классов и отметки «грущу» в сети «Одноклассники».

- Сказали, что дело, конечно странное, пришло из УФСБ, что будут разбираться, но уже 12 июля всё передали в суд, - говорит ученый.

В постановлении суда от 15 июля, проведенном на редкость быстро и даже без адвоката, говорится, что обвиняемый «публично выразил эмоции в виде выставления отметки «Грущу» к публикации «Лидер Алтайского «Яблока» Александр Гончаренко осужден за дискредитацию Вооруженных Сил».

Также судом установлено, что 4 марта Аргунов «публично выразил эмоции», поставив отметку «класс» под видео постом против специальной операции. В описании к видео говорилось, что все «зомбаки», поддерживающие войну, должны удалиться из друзей. 17 марта преподаватель поставил «класс» под видео Арнольда Шварцнегера, выступившим в поддержку Украины.

Аргунов во время судебного заседания пытался объяснить суду, что «лайки» не равны «репостам». А значит, нельзя сказать, что он распространял какую-либо информацию. Но суд в итоге все равно вынес обвинительный вердикт.

- Аргунов очень порядочный человек, но эмоции свои не может иногда скрыть и не всегда ему удается быть политкорректным, - сказал по этому поводу один из его коллег. Недавно со студентами писал петицию против Рособрнадзора, оттуда, возможно, ветер и дует.

- Жаль человека¸ уволят его сейчас, наверно, - вздохнул коллега Алексея Аргунова.

Сам Алексей подал апелляцию на решение суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мотузная получит 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование

Суд постановил выплатить ей в 10 раз меньше, чем девушка требовала (подробнее)