Оштрафовали и уволили. Барнаулец стал первым осужденным за эмоджи в сетях

В ближайшие дни Аргунов намерен подать жалобу в кассационную инстанцию Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Суд апелляционной инстанции 31 августа отклонил жалобу барнаульского преподавателя медколледжа Алексея Аргунова, которого в июле оштрафовали за дискредитацию армии РФ. В тот же день сразу после заседания суда педагога уволили. Официальная причина - за прогул 30 августа. У преподавателя закончился отпуск и он якобы 30 августа должен был выйти на работу, несмотря на отсутствие занятий и каких либо мероприятий.

Напомним, что неприятности преподавателя философии начались 6 июля, когда Аргунову позвонили из полиции и предложили прийти в отдел на беседу. Правоохранители попросили написать объяснение по поводу лайков, классов и отметки «грущу» в «Одноклассниках».

Речь шла об эмоджи «Грущу» к публикации об осуждении за дискредитацию Вооруженных Сил лидера Алтайского отделения партии «Яблоко», отметки «класс» под видео Арнольда Шварцнегера, выступившим в марте в поддержку Украины и класс под видео о «зомбаках».

- Когда я писал объяснительную, мне казалось что полицейским даже было как-то неловко, - вспоминает Алексей. - Им тоже это обвинение казалось странным, но в полицию, как мне сказали, пришло особое письмо из УФСБ.

В тот день Аргунов и не переживал, думая, что дело на этом и закончится, но 12 июля преподавателю вновь позвонили из полиции.

- Вздохнули, вам не повезло, дело передали в суд,- рассказывает Алексей.

Во время заседания в суде первой инстанции преподаватель философии пытался объяснить, что лайки и эмоджи - это не репосты и не комментарии. Тем не менее, суд решил его оштрафовать на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации российской армии».

В суде апелляционной инстанции приговор остался в силе.

- Когда я объяснял, что нет моего правонарушения, ни с объективной, ни с субъективной стороны, судья кивала, и было такое ощущение, что она меня оправдает, но в итоге вердикт был вынесен не в мою пользу, - рассказывает Алексей.

По словам преподавателя, когда он появился после заседания в медколледже, его попросили написать заявление по собственному желанию.

- Сказали, если не напишешь, уволим за прогул 30 августа. Я не стал писать по собственному и был уволен за прогул, - вздыхает безработный.

В ближайшие дни Аргунов намерен подать жалобу в кассационную инстанцию, а также обратиться в трудовую инспекцию по поводу увольнения.

Тем не менее, после решения суда апелляционной инстанции штраф должен быть оплачен, иначе наказание может быть более суровым. Зарплаты в 17 тысяч, которую получал преподаватель философии, и так не хватало на их семью (жена Аргунова тяжело болеет и не работает), а теперь мужчина и этого заработка лишился…

- Буду заниматься репетиторством, - поделился Алексей. – Но для этого надо учеников найти еще.

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