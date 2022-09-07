Стая собак кидается на женщин с колясками и питомцами в Барнауле

Бродячие собаки Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула пожаловались на стаю собак, которая нападает на женщин с колясками или домашними питомцами. Как пишут горожане в паблике “Черное и Белое Барнаул”, бродячие животные орудуют на пересечении улиц Георгия Исакова и Северо-Западной.

По информации очевидцев, в стае восемь собак. Безнадзорные животные проявляют агрессию, если видят коляски или других питомцев, но домашних. Кстати, видели их и у парка “Юбилейный.

- Страшно ходить, - говорит одна из подписчиц паблика.

В мэрии посоветовали людям обратиться в приют для бездомных животных “Ласка”, который занимается отловом собак в городе.