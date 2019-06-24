«Аж ребра видно»: барнаулец два месяца кормил собаку хлебом и водой

В социальных сетях Барнаула появилось объявление о поиске хозяев для мальчика-шарпея. Собака сильно истощена, так как предыдущий хозяин кормил её хлебом и водой.

Зоолюбительница Татьяна в беседе с корреспондентом «АиФ-Алтай» отметила, что шарпею около года. Месяц назад местная зоозащитница встретила мужчину, который гулял с сильно исхудавшим псом. Она пожалела питомца и решила узнать причины столь жестокого обращения с животным.

«Ко мне обратилась знакомая. Она позвонила и рассказала, что встретила шарпея, у которого аж ребра видно. Хозяин пса рассказал, что подобрал пса на улице, но у него нет денег, и кормить питомца приходится лишь хлебом и водой. По мужчине видно, что он психически не здоров, неадекват полный. Не знаю как, но ей удалось взять у него номер телефона. Спустя некоторое время он позвонил и сказал, что съезжает с квартиры, если не заберут собаку, он её выбросит на улицу», - отметила девушка.

Пса на ночь приютила одна из жительниц поселка Спутник. Как сообщила корреспонденту «Комсомолки» та самая зоозащитница Алена, нашедшая собаку, на теле собаки были обнаружены зажившие раны. Кроме того, у него деформировалась грудная клетка из-за нехватки белка. Татьяна добавила, что собаку поэтапно подкармливали, так как желудок мог не выдержать большого объема пищи. В минувшие выходные по объявлению откликнулась семья, которая согласилась взять питомца в дом.

«Шарпей очень добрый, видно, что ему не хватало ласки. За 12 часов, которые он провел у моей знакомой, он так привязался, что искал её глазами, когда его увозили в новую семью. Новая семья у него очень хорошая, там есть 14-летняя девочка, с которой они сдружились. Шарпеи – сложная порода, так как им необходимо подбирать особое питание, регулярный осмотр врача, что весьма затратно. Женщина постоянно звонит мне и советуется по интересующим вопросам, ведь у меня самой в доме живет 11-летний шарпей», - добавила собеседница.

Зоолюбительница отметила, что среди подкидышей все больше становится породистых собак. Люди стали чаще выбрасывать питомцев на улицу, вместо того, чтобы найти новых хозяев.