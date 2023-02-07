Пчелки, барашки, родник. Семья из Германии переехала в Сибирь «уловить настоящую жизнь»

Жанет, Владислав и Эмели Зелингер Фото: Олег УКЛАДОВ

Полтора года назад Влад, Жанет и крошка Эмели приехали из Европы на Алтай в маленькое село Степное и поселились в стареньком домике из лиственницы. Корреспонденты «Комсомолки» побывали в гостях у семьи Зелингер и узнали, что потянуло успешных людей из Германии в российскую глубинку, где даже сотовой связи нет.

По дороге в Солонешное невольно вспоминаешь о Беловодье Фото: Олег УКЛАДОВ

«Искали эксперименты»

Когда едешь в Солонешное волей-неволей вспомнишь Беловодье, машина как доска сёрфингиста ныряет среди снежных холмов, склоны сверкают как зеркала - зрелище космическое. Даже осколки советских ферм на этом фоне выглядят как древние археологические сооружения, а торжественно пасущиеся на склонах лошади как будто выскочили из скифских изображений.

Дом семьи Зелингер рядом с родником Фото: Олег УКЛАДОВ

В сентябре позапрошлого года переселенцы Зелингеры приехали в глухой поселок с тремя чемоданами.

- Решили, если понравится - сразу остаемся, - рассказывает Влад, - Остальные вещи оставили у папы в гараже, теперь потихоньку родители высылают что-то для нас дорогое, например, семейные альбомы.

Жанет и Владислав Зелингер Фото: Олег УКЛАДОВ

Сам Владислав родом из Караганды, его родители переехали в Германию в 1991-м году, когда мальчику было семь лет. В Европе он отучился на механика, а потом на мастера по металлу, работал на одном из известных немецких заводов по производству авто. С Жанет, коренной немкой, они познакомились на христианском кружке, когда им было по 16.

Библия - главная книга в семье Зелингер Фото: Олег УКЛАДОВ

- Сдружились, и вот уже 24 года вместе, - улыбается глава семейства.

Жанет по одной специальности - воспитатель, по другой - бухгалтер. Перед отъездом в Россию супруги даже работали в одном офисе.

- Все было нормально, много командировок в другие страны, но чего-то не хватало в жизни. Бегаешь, что-то делаешь, а жизнь и без того короткая проходит. Мы искали жизненный опыт, эксперименты. Хотели вырваться, познать настоящую жизнь со своими трудностями. У нас такая мечта была – жить и самих себя обеспечивать, – рассказывают супруги.

Дом посреди холмов

На вопросы, как отнеслись друзья и родственники к такому радикальному решению, как переезд в Россию, не страшно ли было, Влад и Жанет ответили, посмеиваясь:

- Конечно, спросили, почему, но поддержали нас. Знали, что мы хотели уловить жизнь.

- Меня очаровали эти красивейшие дикие места, где много пространства, чистый снег и воздух, - на немецком поделилась эмоциями Жанет.

Старое зеркало из гаража по-другому «задышало» в обрамлении из березовых веток Фото: Олег УКЛАДОВ

Домишко рядом с родником в окружении великолепных холмов, семья купила всего за 200 тысяч рублей у пожилой пары, которая перебирались поближе к детям.

Сегодня дом обшит сайдингом, внутри установлена душевая кабина, Зелингеры сами сделали скромную мебель, а старое зеркало из гаража заново задышало в интересном обрамлении из березовых веток. На полу рядом с диваном лежит теплая бычья шкура, на которой нежится кошка Мими.

На кухне в семьи Зелингер Фото: Олег УКЛАДОВ

- Я вспомнил, что дедушка скорняк был, и решил попробовать сам выделать, - рассказал умелец Владислав, считающий при этом свой первый опыт не очень удачным.

От прежних хозяев в доме осталась голубая печка, рядом с ней на полочке сейчас стоят жестяные коробочки с целебными травами с надписями на русском и немецком языках.

От старых хозяев осталась голубая печка Фото: Олег УКЛАДОВ

О трудностях

- Больше всего проблем оказалось с оформлением дома и земли, - поделился Зелингер.- Бумаг не было, земля не оформлена, наследник умер. Вот это до ума довести – целая история. Когда я сюда приехал, не знал, что такое МФЦ, не знал, что такое БТИ… Вообще ничего не знал.

Еще одна непростая история была с «УАЗом».

- Решил, приеду в Россию, куплю УАЗ, он мне нравится, но техника, конечно, ненадежная. Всегда приключения с ним были, куда бы мы ни поехали - а ездили уже и в Белокуриху, и на Обское море. Сейчас продали, ищем поменьше машину. Дорогую покупать тоже не стоит – с запчастями для дорогих машин в Солонешном трудно, - пояснил приехавший за экспериментами бывший житель Германии.

Собеседник отметил, что их семью постоянно пугали трудностями, но они с женой были к ним готовы.

- Я даже думал, их больше будет, - признался Влад.

Для хрупкой Жанет пока главная сложность - языковой барьер. При этом в скромном русском словарном запасе немки наряду со словами «учитель» и «я не понимаю по-русски» уже есть такие слова как морковь, картошка, тыква, баклажан, свекла, лук, чеснок, брокколи, капуста, клубника и т.д. - все, что семья рачительно садит на десяти сотках.

Счастье Эмели

А вот восьмилетняя Эмели уже довольно хорошо говорит по-русски.

В комнате Эмели родители сами сделали кровать Фото: Олег УКЛАДОВ

- Честно, я переживал, как она в школу пойдет, но все отлично, она пятерки по чтению получает, с математикой тоже проблем нет, спорт обожает, только правила русского языка тяжело ей пока даются, я даже не знал, что там так их много, - вздохнул Влад.

В симпатичной сельской школе, с новой столовой и спортзалом, где учится Эмели, всего 15 учеников.

- Во втором классе вместе с ней еще две девочки, и мне очень нравится, что педагог может каждой уделить значительное время, почти индивидуальное обучение получается, - доволен отец.

Владислав Зелингер на подворье Фото: Олег УКЛАДОВ

Эмели поделилась, что ей очень нравится играть с кошкой Мими и барашками.

- Барашки у нас прикольные, - с гордостью кивает Влад, приглашая взглянуть на подворье, где кроме пятнадцати больших барашков и дюжины маленьких, нас встречают забавные индюки, куры и меланхоличная лошадь Ана. На лошади хозяин навещает свою пасеку, расположенную на одном из холмов. Зелингеры стартовали с 36 ульев, в этом году в семье накачали полтонны меда и делали свой прополис. Своих пчел, Влад, как и барашков, тоже называет уменьшительно-ласкательно – пчелки. Именно мед и продукты пчеловодства семья планирует сделать основой бюджета.

Владислав Зелингер на подворье Фото: Олег УКЛАДОВ

- В будущем году количество ульев увеличим. К нам поступают заказы с Новосибирска, Бийска, а также из других регионов – поделился Влад.

Владислав Зелингер на подворье Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня на их семейном столе пища в основном своя, не из магазина.

- Все натуральное, необработанное, как мы и мечтали, - радуются переселенцы. Владислав поделился, что даже когда его ковид прихватил уже в России, то лечился травами, собранными в местных предгорьях.

Жанет Зелингер Фото: Олег УКЛАДОВ

«Помогаете успокоиться»

При том, что хозяйство требует много и времени и заботы, неутомимые Зелингеры умудряются еще читать, музицировать, осваивать гитару и вести свой блог на YouTubе о своих приключениях в Сибири. На одном из роликов, к примеру, они бурно радуются огромной картошке в кило триста граммов!

Жанет и Владислав Зелингер Фото: Олег УКЛАДОВ

Многие из подписчиков в комментариях благодарят Зелингеров за то, что их ролики о простой жизни помогают успокоиться и почувствовать гармонию в наше непростое время. Одна из австриек даже выслала в подарок хорошую камеру.

Жанет и Эмели Зелингер Фото: Олег УКЛАДОВ

- Интересно, что в Германии меня считали русским, а здесь называют немцем, - добавил Влад, провожая нас в обратную дорогу. – Я люблю и Германию, и Россию, и за мир, за добрые отношения между нашими странами.

По пути в суету из хрустального места подумалось, что ей богу, не случайно в Солонешном, в Денисовой пещере веками полыхал огонь для спасающихся от катаклизмов людей. Что именно эти места в свое время полюбили и старообрядцы, а в наши дни к ним прибавляются и переселенцы из других стран в поисках смысла жизни. Один из них, кстати, легендарный веселый молочник американец Джастас Уолкер. Да и в селе Степном Зелингеры не первая переехавшая семья из Германии - желающих «уловить жизнь» постоянно прибавляется…

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