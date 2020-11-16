По стопам Агафьи Лыковой: о жизни и смерти на экстремальном кордоне Золотого озера

Агафья Лыкова. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Когда-то в детстве я представляла, что живу среди сосен в одиноком домике у реки, в которой купаются звезды и лошади. В слове отшельник для меня и сейчас шелест ельника, шепот: «Отче наш…», шелковая тайна. И когда я встречаю таких людей как Сергей и Надежда Усики, которые более пяти лет прожили на заимке Агафьи Лыковой, а затем пятнадцать лет на самом экстремальном кордоне Телецкого озера, замираю от восхищения.

В эксклюзивном интервью «Комсомолке» Сергей рассказал о встречах с Агафьей Лыковой и легендарным собкором «КП» Василием Песковым, о последних минутах пяти погибших с вертолета Robinson 66, об экстриме и рае на кордоне Кокши, и прощании с ним…

Встреча у отшельницы

Те, кто помнит девяностые годы прошлого века, знают, что многие в ту пору были выбиты из седла. Кто-то уходил в бандиты, кто-то в «новые русские», кто-то в продавцы на рынке, кто-то в бомжи, кто-то в отшельники…

- Началось с поисков пути, - вспоминает Сергей Усик. – Шлюзы открылись, литература хлынула на прилавки. В ту пору одни гуманитарии в рериховское движение подались, другие в йогу, кто-то в Кастанеду и т. д. Наш с Надеждой духовный поиск независимо друг от друга привел обоих в тайгу к Агафье Карповне Лыковой.

В перерывах между молениями и работами на огороде отшельница иногда рассказывала о своей семье.

- Я такого человека в жизни не встречал. Уникальнейшая память на имена, даты, - вспоминает Сергей Усик. - Не раз был очевидцем, как прилетает, к примеру, вертолетчик. «Ну, Агафья, - говорит, - ты меня, наверно не помнишь?». Ну как же, говорит, не помню - Александр ты.

Это Усик с Василием Песковым Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В книге «Исход» представлены эти эксклюзивные рассказы при лучине, история переселения старообрядческой семьи в глушь Сибири. Те неизвестные факты, которые не вошли в знаменитые очерки собкора «Комсомолки» Василия Пескова.

«Я видел не просто красивую женщину»

Именно там, в тайге Сергей и Надежда Усики решили быть вместе.

- Надя пришла туда пешком с группой единомышленников. Потом те в цивилизацию сбежали, а она задержалась на пять лет, – рассказывает Сергей. - Я увидел в ней не только красивую женщину. Когда тебе под 40, ты уже другими глазами на человека смотришь. Видел, как она берет ружье и уходит на неделю в верхнюю избушку, где семья Лыковых прежде жила. Говорит: «Агафья Карповна, благослови меня. Хочу неделю побыть одна в тишине». Агафья - ей: «Давай, заодно принесешь оттуда кой-какие шелабушки». И вот Надежда взяла ружье и пошла за пятнадцать километров. Я видел человека самодостаточного. Эта коренная москвичка даже рябчиков могла сама добывать.

Усик с женой Фото: из личного архива героя(ев) публикации

На кордоне Кокши

С таежной заимки Усики вышли летом 2003 года.

- Наде было необходимо поехать к маме в Москву, - объяснил Сергей. - Я приезжал в гости, но мы уже тогда решили, что ни в столице, ни в каком другом городе жить не будем. Поможем маме и будем пристраиваться либо в заповедник, либо в сельскую местность.

Так, в мае 2005 года Усики оказались на кордоне Кокши Алтайского заповедника.

- Жилого помещения как такового не было, - рассказывает лесник. - Стоял сруб под крышей, построенный ещё в советские времена. За короткое сибирское лето мы подшили потолок и утеплили дом. Первую зиму обогревались железной печкой, на вторую зимовку сложил кирпичную. В ту пору рядом в другом домике жил еще Григорий - одинокий егерь.

Усик Фото: из личного архива героя(ев) публикации

По словам Сергея, в первое время трудности они с супругой не особо замечали.

- Так было здорово, что мы вдвоем в этой тишине и красоте после московской круговерти! - с ностальгией вспоминает путешественник.

Кокши - самый сложный кордон на Телецком. Там каменистая почва, постоянные холодные ветра, непредсказуемая погода.

- Особой возможности вести подсобное хозяйство не было, – говорит Усик. - Корову не заведешь, потому что нет покосов. Козочке - и то с трудом удавалось накосить. Огорода тоже толком не было. Выносы песчаные, почва неплодородная. Но мы умудрялись картошку, морковку вырастить.

В хозяйстве Усиков кроме козы были курицы, собаки Заграй и Залай и кошка Соня.

При этом, по словам отшельника, после жизни на заимке у Агафьи Лыковой, Кокши казался супругам чуть ли не центром цивилизации. За эти годы Сергей и Надежда благоустроили кордон своими рукам, в основном, за свой счёт. Пришлось восстанавливать и заповедный статус кордона.

- Веселые девяностые в свое время добрались и сюда. Подробности описывать не буду, скажу только, моменты были разные, - вспоминает Усик. - Народ уже привык за десять лет рыбки да мясца добыть, а тут какой-то пришлый говорит, что всё, больше этого не будет.

Со временем егерь обзавелся лодкой с мотором и на ней патрулировал заповедную, «государеву» территорию. Оружие тоже на свои средства приобрёл, спутниковый интернет для показа жизни в заповеднике установил самостоятельно.

Зимняя природа Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Самым странным вопросом, который звучал от туристов, нам казался этот: «И не скучно вам здесь?» - пожимает плечами Сергей. - Нам, честно, никогда не было скучно. Надежда отвечала так: «Скучно в этой жизни тому, кто не общается с Господом».

Супруги Усики, кстати, старообрядцы, как и их любимица Агафья Карповна.

«На чистейшем медвежьем»

За эти годы у Сергея было несколько основательных персональных выставок. Фотолетописи, которые ведет таежный фотограф, уникальны. Это и прозрачные крупномасштабные околоозерные пейзажи с видимостью вплоть до последней травинки, это и небо, в котором хочется утонуть, и непуганые братья меньшие.

- Первые уроки фотосъемки я получил от нашего легендарного, всеми любимого мэтра журналистики и фотографии Василия Пескова, - поделился фотохудожник. - Он и посоветовал однажды вместо этюдника брать фотоаппарат.

За каждым снимком Сергея своя история. Вот, например, одна из рассказанных в Фейсбуке:

«Вчера ходил проверять фотоловушку. Заграй, как обычно, бежал впереди, на втором километре, вдруг слышу яростный лай собаки. Обычно Заграй так лает либо на незнакомого человека, или на медведя, понимаю, что первое исключено, снимаю рюкзак и достаю фотоаппарат. Когда распрямился, пес стоит рядом и смотрит на меня растерянно. Не успеваю изумиться и спросить Заграя, кто там? Как вижу впереди по тропе идет здоровый медведь. Мой собакин с лаем кидается ему на встречу, а этому зверюге хоть бы что, прет как немецкий "тигр" под Прохоровкой. Делаю несколько кадров, автофокус предательски пляшет "цепляясь" за кусты. Заграй героически держит оборону, но расстояние между нами сокращается до двух медвежьих прыжков. Приходится объявиться и вразумить агрессора. Выхожу из-за дерева и на чистейшем медвежьем ему аувсвайс... хэндэхох... в промежутках конечно, для пущей убедительности из нашего русского, могучего несколько нюансов посылаю. На секунду Потапыч замер, но тут же развернулся в обрат, и рванул в косогор. Наверное, обиделся. Но лучше один обиженный медведь, чем у нас с Заграем проблемы по здоровью».

Олень. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

О падении вертолета «Robinson»

В разговоре с Сергеем Викторовичем мы коснулись и трагедии, случившейся на Телецком в 2017 м году. Напомним, что 12 февраля в авиакатастрофе на Золотом озере погибли пять человек - алтайский бизнесмен Анатолий Банных, пилот Дмитрий Ракитский и его жена Елена, парашютист Глеб Вореводлин, заместитель гендиректоа Heliport Moscow Мария Козинцева.

Усик был последним, кто видел их живыми.

- С Анатолием Николаевичем Банных мы познакомились с «драчки», - вспоминает егерь. - Я на него протокол составил за незаконное нахождение, когда они однажды на вертолете приземлились. Сказал, что не допущу нарушения заповедного режима. Чай попили, он говорит, принимаю твои правила. Об этом человеке я не могу плохого сказать. Привозил время от времени известных людей, за все эти годы не позволил себе грубого слова. Всегда вежливо, с уважением и пиететом.

…В тот день было ненастье, свистел порывистый ветер.

- Уже в сумерках они прилетели, - вспоминает Усик. - Планировали остаться на ночь. Как только двигатель заглох, Анатолий сказал: «Сереж, если что, мы у тебя заночуем, да и погода портится».

Конечно, какие проблемы, сели за стол. А потом Мария, одна из гостей, стала капризничать, заговорила про баню, которую обещали на базе. У меня к тому времени уже была баня построена. Говорю: «Сейчас, пока чай пьем, затоплю, через час париться можно будет». Она снова начала капризничать, там мол, куда летели, массаж. Пилот Дима Ракитский в сердцах вышел на улицу смотреть погоду. На улице - кромешная тьма. Вернулся, говорит: «Да, вроде стихает, наверно, пройдем».

И вот они гуськом пошли. Я говорю: «Толя, вы куда, ветер, снег валит». «Но Дима же сказал, пройдем». Ракитский был асс, но они не прошли… Отлетели с полтора километра и как в стенку ударились, видно сильный порыв ветра был. Может, лопасти сломались. Я видел по габаритным огням, сначала прожектор горизонтально светил, потом раз вниз и падение, с большой высоты.

- Конечно, этот шок не забыть, – говорит лесник. - Вот только сидели за столом, Толя искрил, юморил, был на подъеме и …все. Две минуты и нет никого…

Переезд

Месяц назад, после 15 лет отшельничества на кордоне Кокши Сергей и Надежда Усик переехали в село Солонешное.

- Завтра сворачиваю вещание из кордона Кокши. С маленького полуострова посреди Золотого озера, приютившего нас на самый продолжительный период из прожитого, - рассказал Сергей своим подписчикам в Фейсбуке. - Там, внизу в таёжном домике среди вековых сосен, почти на самой кромке, мы нашли приют, уединение и возможность заниматься любимым делом.

Природа. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Переезд с Кокши Сергей объяснил во–первых, сложными отношениями с дирекцией заповедника:

- Ситуация обострилась, когда я отказался ездить на водопад Учар продавать билеты. Сказал, что не буду спонсором коммерческих мероприятий, что я не билетер. И это еще не все разногласия. Были и другие причины. Я вспомнил, как уходил егерь Гриша, одинокий волчара. У него было такое состояние, когда он уже не мог быть на кордоне и не мог быть без него. А сам «посыпался». Сначала шунтирование, потом онкология достала. В последний раз мы его на катер подняли, а через месяц я уже урну привез с прахом. Там его и похоронили, недалеко от избушки. И когда это видишь, понимаешь, что до такого не надо доживать. Зимой задумаешься, уже возраст не тот, не дай бог, что случится, из космоса проще в больницу добраться, чем с Кокши.

Вот уже несколько недель, как Надежда и Сергей Усики переехали в окрестности Солонешного. Вместе с хозяевами переехали собаки Заграй и Залай и кошка Сонька.

- Перед отъездом подошел к кресту, который на мысе Кокши установлен, махнули с друзьями по рюмке водки, они помогли погрузить пожитки, - рассказывает собеседник. - Дорогу почти в 12 часов животины перенесли хорошо. Три часа водного пути на замечательном катере со звучным названием "Святогор", а затем восемь сухопутным, грузовую машину тоже любезно предоставили друзья, за что им отдельное спасибо.

В Солонешном новосел, не успев распаковать вещи, тут же с фотоаппаратом отправился в окрестности, и уже началась новая летопись из предгорий. Но это будет уже другая история.

Ну, а пока информация для всех заинтересованных - 17 ноября состоится онлайн - презентация фотоальбома Сергея Усика «Исход» Посмотреть можно по ссылке. https://www.facebook.com/events/