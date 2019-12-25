2019-12-25T08:50:43+03:00
Общество

Фермер Джастас Уолкер о семейном образовании: «У детей должен быть правильный интеллектуальный голод»

Американец построил ранчо в чистом поле на Алтае, где живет с женой и тремя дочками [аудио, видео]
Иван ОЛЕКСЮК
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Джастас Уолкер и его жена РебеккаДжастас Уолкер и его жена РебеккаФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Три года назад в Солонешенском районе Алтайского края поселился американец Джастас Уолкер со своей семьей. Пока соседи жаловались на убытки и ждали дотаций, Уолкер с нуля отстроил ранчо посреди поля и наладил производство сыров на козьем молоке.

Джастас уверяет, фермер должен уметь все – настроить спутниковую связь, разбираться в альтернативной энергетике, починить трактор и вылечить козу. Вот только современная школа часто не справляется с такой задачей. А семейное образование, наоборот, открывает горизонты.

Веселый молочник Джастас Уолкер перебрался в Алтайский край

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Никаких гаджетов

Дочки Уолкера – Тирза, Адара и Кирстэн – не смотрят телевизор и не залипают в гаджеты, как все дети – это принципиальный выбор родителей. Фермер с женой считают, это помогает пробуждать правильный интеллектуальный голод и интерес к познанию.

- Все ведь понимают, что сладости и чипсы перебивают аппетит. Также и интеллектуально! Когда эфир загаживается ненужными информационными потоками, гаджетами, телевизором, это перебивает аппетит к основному блюду – семейному образованию, - считает американец. - У меня младшая сестра, как и я, выпускник семейного образования. Но я-то живу в поле, и вроде как не самый положительный пример. А она устроила свою жизнь иначе – окончила Оксфорд и работает в элитной школе.

Русский пессимизм?..

По его мнению, семейное образование не загораживает горизонт, а наоборот дает больше возможностей для достижения целей.

- Потому что нет зашоренности, когда мы выходим из семейного образования, у нас нет проблемы выбора вуза по принципу «лишь бы поступить». Мы думаем по принципу, может ли этот шаг быть мне полезен для осуществления жизненного плана и от этого отталкиваемся, - говорит фермер.

Американский аттестат

Фермерские дети имеют хорошие шансы стать билингвами - дома все говорят на английском, но к ним часто приходят гости, поэтому девчонки уже неплохо говорят по-русски. Предполагается, что после окончания родительской учебной программы, они получат документ об окончании 12 классов американской школы.

- Когда я закончил 12-й класс, нужно было получать аттестат. Мы приехали в Америку, я пошел в местную школу, сдал экзамены и получил аттестат, который мне так и не пригодился, - вспоминает Джастас. – Но главная задача родителей – дать свободу выбора своему ребенку. Я хочу, чтобы у дочерей было знание двух языков и двух культур. Они постоянно ездят со мной на конференции, в последние два года семейного образования они онлайн пройдут два курса университета. С таким багажом знаний они смогут пойти хоть куда.

Уолкеры производят молочку и сыры на своей ферме. Фото: Из личного архива героя публикации

Уолкеры производят молочку и сыры на своей ферме.Фото: Из личного архива героя публикации

Полезные подарки

Уолкер старается делать такие подарки детям, к которым они проявили интерес, но чтобы они были полезны.

- В прошлом году старшей дочери подарил лук со стрелами. Им легко можно убить белку или зайца, но она не проявляет интереса к охоте, стреляет по мишени. На прошлое Рождество дарил удочку – она любит рыбачить. Младшая дочь выпросила гитару - она маленькая, но вполне настоящая, - говорит Уолкер.

Кстати, дочки Джастаса могут себе покупать какие-то вещи сами – на свои личные деньги.

Дом фермера Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Дом фермераФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Если дети помогают в производственном блоке, я их ставлю на зарплату. Сейчас у нас идет запуск производства, поэтому молока мало, доятся около 20 коз. Две дочки плюс их подружка, дочка одной из работниц фермы, справляются с тем, чтобы подоить 20 коз. За это получают свое вознаграждение, - говорит Уолкер.

Обращение с деньгами – тоже часть семейного образования.

- У старшей дочки были деньги, я предложил ей их инвестировать. Она купила поросенка год назад, когда его заколем, прибыль разделим пополам – я забираю себя часть, так как мой был корм и содержание. Это хороший пример, чтобы объяснить долгосрочное планирование и принцип инвестирования, - считает фермер.

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– Я очень слаб, плохо себя чувствую. Мне трудно говорить. Большое спасибо за беспокойство! – это все, что сказал нам Джастас Уолкер, когда мы дозвонились до него. После этого он сбросил вызов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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