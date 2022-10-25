В Минсоцзащиты Алтайского края поступило 367 звонков Фото: Анна Перевощикова

По данным Минсоцзащиты Алтайского края в настоящее время специалисты организовали работу с более чем 70% семей мобилизованных

- Мы отработали с главами администраций списки мобилизованных, почти уже все семьи мобилизованных взяты на контроль для оказания помощи в вопросах различных сфер жизнедеятельности. Для этого привлекаются все ресурсы муниципалитета, включая силы органов социальной защиты и местного самоуправления, советов отцов и женщин, волонтерские движения и депутатского корпуса. С семьями находимся на круглосуточной связи, у них имеются номера телефонов специалистов соцзащиты, - пояснили в министерстве.

В приоритете работы – бытовые и юридические вопросы, а также оказание психологической поддержки. Для этого краевые психологи прошли специальное обучение.

По данным министерства, чаще всего обращаются за помощью в покупке дров, оформлением детских пособий, инвалидности. Были просьбы помочь с ремонтом крыши и подключением электричества, оплатой коммунальных услуг и покупкой лекарств.

Примеров помощи семьям с 21 сентября накопилось немало. Так, в одном из районов помогли матери мобилизованного, оставшейся одной с большим подсобным хозяйством, за которым ранее ухаживал сын.

- Наши специалисты помогли с материальной помощью на корм животным, с местной администрацией решили вопрос с углем. Также у женщины был просрочен паспорт, не было прописки. В короткие сроки и эти вопросы были решены, - заверили в ведомстве.

Также специалисты помогли закупить уголь на зиму и организовали покупку новой стиральной машины семье с тремя детьми, младшему из которых всего один месяц.

Подсказка КП

Как получить помощь семьям мобилизованных в Алтайском крае 2022

Мобилизованные и их семьи могут обращаться за помощью по следующим номерам:

- Контакт-центр Министерства социальной защиты Алтайского края: 8(3852) 27-36-01;

- Кризисное психологическое консультирование: 8(3852) 55-75-08;

- Кризисная линия для женщин: 8(3852) 34-28-26;

- Детский телефон доверия: 8 800 2000 122;

- Кризисный центр для мужчин: 8(3852) 55-12-88;

- Центр реабилитации ветеранов боевых действий: 8(3852) 66-78-74.

Что делать, если до какой-либо семьи так и не дошла помощь?

Если по каким-то причинам до семьи не дошли специалисты Минсоцзащиты (иногда адрес прописки и фактического проживания не совпадают, прим. ред.) в ведомстве просят обратиться в соцзащиту по месту жительства или в краевое министерство.

Цифры КП

По данным на конец прошлой недели в Минсоцзащиты Алтайского края поступило 367 звонков:

- 270 человек обратились по вопросам личного характера (регистрация брака с мобилизованным, установление отцовства ребенку мобилизованного, номера телефонов горячих линий по вопросам частичной мобилизации);

- 97 человек – по адресной помощи.

Все сигналы операторы линий передают властям района для оказания помощи в максимально короткие сроки.

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