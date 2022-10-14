Шьют носилки и одежду: как барнаульцы помогают мобилизованным военнослужащим

Активисты ТОС Октябрьского района собирают гуманитарную помощь мобилизованным Фото: Виталий БАРАБАШ

В нынешние непростые времена жители Алтайского края, как и все россияне, объединяются, чтобы помочь своим землякам в боевом строю. Кто-то собирает продуктовый гуманитарный груз, а кто-то шьет одежду, носилки и спальники.

В эти дни активная работа по формированию гуманитарного груза ведется в ТОС Октябрьского района. Сегодня его помещения больше похожи на цеха: кто-то вяжет, кто-то строчит на машинке, кто-то формирует посылки. Работа есть для всех. За день женщины выпускают до сотни пар мужского нижнего белья. Как оказалось, эта часть гардероба требуется в промышленных масштабах.

Часть женщин шьет нижнее белье Фото: Виталий БАРАБАШ

– Я считаю, что мы сейчас должны сплотиться. Это и есть единение народа. Раньше мы собирались на танцы, группы здоровья, да и сейчас это есть… Но сейчас мы делаем общее дело, чтобы наших мальчишек как-то поддержать, - говорит председатель совета ТОС Западного микрорайона Людмила Гостевская.

Все эти неравнодушные женщины уверены, что делают доброе и очень важное дело.

– Наши бабушки и мамы в своё время точно так же помогали солдатам. Ну и мы как можем, - говорят они.

Еще один заказ от военнослужащих – тактические носилки. 35 метров строп, или очень прочной веревки – раскрой, сборка, прошивка. Над одним изделием удобно работать вшестером. На изготовление и сборку уходит примерно три часа. И так каждый день.

Они шьют носилки Фото: Виталий БАРАБАШ

– Раненого на таких носилках может вынести даже один человек, - объясняет Александра Королева, координатор волонтерского движения «Золотые руки ангела». Достаточно зацепить ручки друг за друга. Как показала практика, часто один и спасает одного…

Сама Александра рассказывает, что всегда мечтала купить швейную промышленную машинку, но даже не могла представить, что будет использовать ее в оборонных целях. Свои первые 20 носилок сшила дома сама. А сейчас работает на другой – ее ТОСу подарила женщина пенсионерка. И ей очень благодарны: обычная машинка толстые стропы не берет.

На сегодня готовы уже сотни изделий – носков, белья, носилок. Материала уходит очень много, и, чтобы работа не останавливалась, депутат Государственной Думы Александр Прокопьев привез волонтерам стропу, нитки и ткани. Фонд депутата тоже готовит к отправке гуманитарный груз. Он заказал на предприятиях Алтайского края пошив теплой одежды, палаток и спальников, а также продукты питания для участников СВО.

Депутат Госдумы Александр Прокопьев привез волонтерам стропу, нитки и ткани Фото: Виталий БАРАБАШ

– Мы повезем груз, скорее всего, через Алейскую дивизию, потому что очень сложно найти, где локализуются наши ребята, а мы хотим, чтобы это все получили именно они, - говорит Александр Прокопьев.