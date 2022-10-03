Частичная мобилизация в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае действует ряд служб по вопросам частичной мобилизации. «Комсомолка» публикует полезные телефоны, по которым можно обращаться за помощью как самими призывникам, так и их семьям.

Прокуратура

В прокуратуру следует звонить, если вы считаете, что нарушили ваши права. Например, вас ошибочно мобилизовали, не предоставили отсрочку и так далее.

Круглосуточная горячая линия: 8-903-947-61- 57. На вопросы ответит дежурный прокурор.

Также с призывниками работают группы по вопросам рассмотрения писем и приема граждан (звонить по будням с 9 до 18):

- 8(3852) 222-017,

- 8(3852) 222-145,

- 8(3852) 200-609.

В прокуратуре подчеркнули, что по всем обращения проведут «надзорные мероприятия».

ОНФ

Также в Алтайском крае развернут и центр содействия ошибочно мобилизованным. Туда можно обратиться не только с вопросом об ошибочном призыве, но и с проблемами организации быта призывников.

Обращения принимаются в региональном отделении Общероссийского Народного фронта по тел. 8 (3852) 35-37-88. Адрес: г. Барнаул, ул. Анатолия, 97, 4-й этаж.

Обращаться в понедельник-четверг с 10 до 19, в пятницу с 10 до 18.

Соцзащита

На Алтае создана специальная служба, чтобы помочь семьям мобилизованным. Например, с присмотром за детьми, ремонтом сантехники и другими хозяйственными делами. Специалисты выясняют, какая именно помощь требуется, затем в дома присылают работников.

Семьи мобилизованных могут обратиться по телефону контакт-центра Министерства соцзащиты: (3852) 27-36-01. Звонить с 9 до 18 в понедельник-четверг и с 9 до 17 в пятницу.

В Барнауле для помощи создали контактную группу в каждом районе:

Центральный — (3852) 63-16-96;

Индустриальный — (3852) 47-51-35;

Железнодорожный — (3852) 62-56-21;

Октябрьский — (3852) 24-96-22;

Ленинский — (3852) 54-43-86.

Плюс к этому звонки принимают в барнаульском комитете по соцподдержке населения - (3852)37-17-82.

Звонить можно ежедневно, без выходных, с 8 до 17.

Федеральная линия

Кроме того, в Алтайском крае, как и по всей стране, действует и федеральная горячая линия: 122.

Она посвящена разъяснению любых вопросов о частичной мобилизации. Специалисты колл-центра консультируют и дают информацию о том, что надо знать о призыве.

Сейчас горячая линия работает с 8 до 20 часов. При необходимости службу переведут на круглосуточный режим работы.

Кстати

Получить ответы по вопросам мобилизации можно и на официальном сайте «Объясняем.рф». Здесь разъяснения по поступающим обращениям дают правительство РФ совместно с Минобороны.

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