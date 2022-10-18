Житель Алтая три года насиловал дочь, а потом на глазах девочки убил ее мать

Осужденный заставлял дочку скрывать убийство матери Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вынесли приговор 34-летнему отморозку, который на протяжении трех лет насиловал собственную несовершеннолетнюю дочь, а затем у неё на глазах задушил супругу. Причем мужчина не просто убил мать девочки, но и заставил дочку скрывать преступление.

Олег и Александра (имена изменены, прим. ред.) прожили 10 лет в браке. Как рассказала «Комсомолке» старший помощник руководителя СУ СК по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева, знакомые характеризовали семью, как благополучную. После развода бывшие супруги остались в хороших отношениях, у них было пятеро совместных детей. Некоторое время Александра с детьми проживала у своей родственницы, затем начала ремонт в своем доме, а пока там шли работы, решила пожить у Олега в его арендуемом жилье. Он, кстати, даже помогал бывшей жене с ремонтными работами, казалось, что таким отношениям между бывшими супругами можно только позавидовать…

В один из дней Александра ушла из дома и попросила мужа присмотреть за детьми, вернулась ночью в легкой степени опьянения. К слову, знакомые женщины отмечали, что она была хорошей матерью и алкоголем не злоупотребляла, к детям всегда относилась с заботой и пониманием, одних их не оставляла. Однако Олега опьянение женщины почему-то сильно разозлило, и в доме начался скандал.

Расправляться с супругой сразу Олег не стал – решил дождаться, пока уснет. Когда Александра закрыла глаза, мужчина схватил полено и не меньше трех раз ударил её по голове. Но и на этом изверг не остановился – после он обхватил шею веревкой и начал душить. При этом Олег знал, что за всей этой картиной наблюдает их 14-летняя дочь. В пресс-релизе прокуратуры Алтайского края говорится, что этот факт доставлял девочке «особые страдания и нравственные мучения».

Затем осужденный начал скрывать следы преступления: он лично вымыл дом и даже побелил печь, а дочери приказал помалкивать об убийстве матери и в случае допроса подтвердить его лживые показания о том, что мать якобы была пьющей и куда-то ушла.

После убийства нужно было скрыть тело. Сначала Олег сбросил убитую в погреб дома, а на следующую ночь закопал в сарае – небольшой надворной постройке. При этом он понимал, что вскоре возникнут вопросы по поводу того, куда исчезла его бывшая супруга. Когда убитая перестала выходить на связь, её тетя забеспокоилась и начала звонить Олегу. Он рассказал, что бывшая жена якобы ушла из дома, но женщина в это не поверила (слишком уж это не похоже на её племянницу) и настояла, чтобы Олег подал в полицию. Он так и сделал, только заявил не об исчезновении Александры, а о том, что она «загуляла» и бросила детей. Лишь на следующий день о пропаже Александры полицейским сообщила ее тетя.

- Даже если о безвестном исчезновении заявил родственник, первым делом проверяется причастность к убийству близкого круга, делается осмотр, надворных построек в том числе. Во время осмотра дома были найдены следы вещества бурого цвета (предположительно, кровь, прим. ред.), и после допросов мужчина написал явку с повинной и показал, где скрыл тело. Видимо, понял, что его и так вот-вот вычислят, - пояснила Людмила Рязанцева.

Больше всего ужасов в этой истории пережила 14-летняя дочь убитой и осужденного. Во время расследования выяснилось, что когда девочке было всего 10 лет, отец впервые ее изнасиловал. И далее это продолжалось на протяжении трех лет.

- Судя по характеристикам одноклассников и знакомых, это очень порядочная, тихая спокойная девочка. Страшно представить, как она справлялась с страхом, - добавила помощник руководителя СУ СК по Алтайскому краю.

В итоге мужчине предъявили обвинение в убийстве с особой жестокостью, так как он расправился с супругой на глазах у ребенка и насилии над дочкой. По решению суда Олег признан виновным и отправится в колонию строгого режима на 22 года.

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