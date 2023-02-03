В программе участвуют музеи, рестораны, гостиницы и экскурсионные бюро Фото: Анна Перевощикова

Уже полтора месяца в Барнауле работает туристический портал guestcard.barnaul.org. Это специальный сайт, на котором есть вся информация о культурной жизни региона, ресторанах, гостиницах, достопримечательностях и так далее. Также через портал каждый желающий может получить туристическую карту, дающую скидки и подарки при посещении ряда мест. Как оформляется бесплатная карта гостя в Барнауле 2023 – в нашем материале.

Что такое бесплатная карта гостя в Барнауле 2023?

Карта гостя – бесплатная туристическая карта для посещения интересных мест. По виртуальной карте житель или гость краевой столицы получает доступ к приятным бонусам и подарка при посещении мест, перечисленных на туристическом портале.

За первый месяц картой воспользовались более 100 человек. Благодаря ей туристы и жители города могут не только изучить Барнаул, но и получить выгоду.

Как получить бесплатную карту?

Виртуальная карта оформляется на портале. Для этого нужно заполнить специальную форму с данными о регионе проживания, электронной почтой и возрастом, ввести код с картинки и скачать карту в формате изображения с куар-кодом.

Как воспользоваться картой гостя?

В настоящий момент в программе участвуют 27 организаций и заведений города, в том числе музеи, рестораны, гостиницы и экскурсионные бюро. Для получения бонуса необходимо уточнить актуальность предложения и предоставить вашу карту персоналу выбранного для посещения места. По ней гостю будет предоставлена скидка от 5 до 15%, комплимент от шеф-повара или другие дополнительные услуги.

- В случае несоответствия информации на сайте, просим сообщать об этом в форме обратной связи, - отмечают на портале.

Ползуновъ Фото: Олег УКЛАДОВ

Как стать организацией-участником?

К программе могут присоединиться туроператоры и турагенты; гостиницы, отели, хостелы и другие средства размещения; рестораны, бары, кафе; музеи; сувенирные магазины и предприятия торговли.

Для участия нужно направить контакты заинтересованного лица, фото объектов, описание и так далее. По всем вопросам можно обратиться на электронную почту: klaster@barnaul-adm.ru

Горная аптека Фото: Олег УКЛАДОВ

В каких заведениях Барнаула уже действует программа Карта гостя 2023?

Кафе:

- Кунжут и тыква (ул.Короленко,75/ул.Мало-Тобольская,23);

- Центральная (проспект Ленина,57);

- Asia bar freeman`s (проспект Ленина, 57);

- FreeMan's coffee-bar (проспект Ленина, 57);

- Лакомка (проспект Ленина, 54).

Рестораны:

- Sreda (ул.Интернациональная, 47);

- Ползуновъ (проспект Красноармейский, 112);

- Живые души (ул.Гоголя,46а);

- Горная аптека (ул. Ползунова, 42);

- Барнаул (Площадь Победы,3);

- Пили-швили (проспект Ленина,44а).

Музеи:

- Музей шоколадного мастерства (ул. Пушкина, 66);

- Мир камня (ул. Ползунова, 39);

- Город (ул. Льва Толстого, 24);

- Алтайский государственный краеведческий музей (ул. Ползунова, 46, проспект Красноармейский,28);

- Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая (ул. Льва Толстого, 2);

- Государственный художественный музей Алтайского края (ул. Максима Горького, 16);

- Горная аптека (ул. Ползунова, 42);

- Мир времени (ул. Матросова, 12).

Сказка Фото: Олег УКЛАДОВ

Театры, концертные залы:

- Государственная филармония Алтайского края (ул. Ползунова, 35);

- Алтайский государственный театр кукол «Сказка» (ул. Пушкина, 41);

- Молодёжный театр Алтая им.В.С.Золотухина (проспект Калинина, 2);

- Алтайский государственный музыкальный театр (проспект Комсомольский, 108);

- Алтайский краевой театр драмы имени В. М. Шукшина (ул. Молодежная, 15);

- Концертный зал «Сибирь» (проспект Ленина, 7).

Театр драмы Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиницы и отели:

- Барнаул (Площадь Победы, 3);

- Алтай (проспект Ленина, 24);

- Колос (ул. Молодежная, 25);

- Улитка (ул. Короленко, 60);

- Турист (проспект Красноармейский, 72);

- Русь (ул. Чкалова, 57а);

- Fox (ул. Взлетная, 2е);

- City Fox (ул. Шумакова, 15б);

- Red Fox (проспект Комсомольский, 104Г);

- На прудах (ул. Партизанская, 243);

- Лалетин (ул. Мало-Тобольская, 34);

- Прага (ул.Тюменская, 1);

- Центральный (проспект Ленина, 57);

- Сибирь (проспект Социалистический, 116);

- Александр Хаус (ул. Профинтерна, 4);

- Заречье (Правобережный тракт, 18).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нейросеть нарисовала, каким будет Барнаул через 200 лет. Получилось странно, но красиво

Машина показала улицы, горожан, растения и даже мэра (подробнее)

С патриотической направленностью. Как пройдет Сибирская Масленица – 2023 в Алтайском крае

Сибирская Масленица – 2023 состоится 25 февраля в селе Новотырышкино (подробнее)