В программе участвуют музеи, рестораны, гостиницы и экскурсионные бюро
Фото: Анна Перевощикова
Уже полтора месяца в Барнауле работает туристический портал guestcard.barnaul.org. Это специальный сайт, на котором есть вся информация о культурной жизни региона, ресторанах, гостиницах, достопримечательностях и так далее. Также через портал каждый желающий может получить туристическую карту, дающую скидки и подарки при посещении ряда мест. Как оформляется бесплатная карта гостя в Барнауле 2023 – в нашем материале.
Карта гостя – бесплатная туристическая карта для посещения интересных мест. По виртуальной карте житель или гость краевой столицы получает доступ к приятным бонусам и подарка при посещении мест, перечисленных на туристическом портале.
За первый месяц картой воспользовались более 100 человек. Благодаря ей туристы и жители города могут не только изучить Барнаул, но и получить выгоду.
Виртуальная карта оформляется на портале. Для этого нужно заполнить специальную форму с данными о регионе проживания, электронной почтой и возрастом, ввести код с картинки и скачать карту в формате изображения с куар-кодом.
В настоящий момент в программе участвуют 27 организаций и заведений города, в том числе музеи, рестораны, гостиницы и экскурсионные бюро. Для получения бонуса необходимо уточнить актуальность предложения и предоставить вашу карту персоналу выбранного для посещения места. По ней гостю будет предоставлена скидка от 5 до 15%, комплимент от шеф-повара или другие дополнительные услуги.
- В случае несоответствия информации на сайте, просим сообщать об этом в форме обратной связи, - отмечают на портале.
Ползуновъ
Фото: Олег УКЛАДОВ
К программе могут присоединиться туроператоры и турагенты; гостиницы, отели, хостелы и другие средства размещения; рестораны, бары, кафе; музеи; сувенирные магазины и предприятия торговли.
Для участия нужно направить контакты заинтересованного лица, фото объектов, описание и так далее. По всем вопросам можно обратиться на электронную почту: klaster@barnaul-adm.ru
Горная аптека
Фото: Олег УКЛАДОВ
Кафе:
- Кунжут и тыква (ул.Короленко,75/ул.Мало-Тобольская,23);
- Центральная (проспект Ленина,57);
- Asia bar freeman`s (проспект Ленина, 57);
- FreeMan's coffee-bar (проспект Ленина, 57);
- Лакомка (проспект Ленина, 54).
Рестораны:
- Sreda (ул.Интернациональная, 47);
- Ползуновъ (проспект Красноармейский, 112);
- Живые души (ул.Гоголя,46а);
- Горная аптека (ул. Ползунова, 42);
- Барнаул (Площадь Победы,3);
- Пили-швили (проспект Ленина,44а).
Музеи:
- Музей шоколадного мастерства (ул. Пушкина, 66);
- Мир камня (ул. Ползунова, 39);
- Город (ул. Льва Толстого, 24);
- Алтайский государственный краеведческий музей (ул. Ползунова, 46, проспект Красноармейский,28);
- Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая (ул. Льва Толстого, 2);
- Государственный художественный музей Алтайского края (ул. Максима Горького, 16);
- Горная аптека (ул. Ползунова, 42);
- Мир времени (ул. Матросова, 12).
Сказка
Фото: Олег УКЛАДОВ
Театры, концертные залы:
- Государственная филармония Алтайского края (ул. Ползунова, 35);
- Алтайский государственный театр кукол «Сказка» (ул. Пушкина, 41);
- Молодёжный театр Алтая им.В.С.Золотухина (проспект Калинина, 2);
- Алтайский государственный музыкальный театр (проспект Комсомольский, 108);
- Алтайский краевой театр драмы имени В. М. Шукшина (ул. Молодежная, 15);
- Концертный зал «Сибирь» (проспект Ленина, 7).
Театр драмы
Фото: Олег УКЛАДОВ
Гостиницы и отели:
- Барнаул (Площадь Победы, 3);
- Алтай (проспект Ленина, 24);
- Колос (ул. Молодежная, 25);
- Улитка (ул. Короленко, 60);
- Турист (проспект Красноармейский, 72);
- Русь (ул. Чкалова, 57а);
- Fox (ул. Взлетная, 2е);
- City Fox (ул. Шумакова, 15б);
- Red Fox (проспект Комсомольский, 104Г);
- На прудах (ул. Партизанская, 243);
- Лалетин (ул. Мало-Тобольская, 34);
- Прага (ул.Тюменская, 1);
- Центральный (проспект Ленина, 57);
- Сибирь (проспект Социалистический, 116);
- Александр Хаус (ул. Профинтерна, 4);
- Заречье (Правобережный тракт, 18).
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