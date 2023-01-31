Нейросеть нарисовала, каким будет Барнаул через 200 лет. Получилось странно, но красиво

Нейросеть нарисовала, каким будет Барнаул через 200 лет. Фото: Олег Укладов. Картинка: lexica.art

Искусственный интеллект захватил человечество. Невидимые нейросети распознают наши лица на камерах наблюдения, анализируют профили в соцсетях и даже пишут музыку и тексты. А еще развлекают забавными картинками. Мы решили проверить, как чудо-машина нарисует Барнаул в будущем. Например, через 200 лет.

Сразу поясним, как нейросеть рисует картинки: пользователь вбивает описание (в нашем случае, например: «Женщины в Барнауле в 2223 году»), и сеть «методом тыка» ищет картинки в англоязычном Интернете, скрещивает их и выдает результат. Иногда довольно странный. Вот что у нас получилось.

Нейросеть нарисовала, каким будет Барнаул через 200 лет. Картинка: lexica.art

Главный проспект города - Ленина, по мнению сети, будет выглядеть именно так: огромные здания с куполами и шпилями, небоскребы... Напоминает крупный мегаполис. Ну а что, возможно, через 200 лет Барнаул таким и будет. А куда подевались автомобили, спросите вы. Так они же будут летающими!

Нейросеть нарисовала, каким будет Барнаул через 200 лет. Картинка: lexica.art

А вот и «тачки» из будущего. Вот это агрегаты! Электокар Tesla им и в подметки не годится. На таких мобилях не то что в другую страну, на другую планету, наверное, улететь можно. Интересно, на каком топливе они будут работать? И с какой скорость передвигаться?

Нейросеть нарисовала, каким будет Барнаул через 200 лет. Картинка: lexica.art

Посмотрите, каким будет городской пляж! Лазурная Обь, золотой песок, высотные дома на берегу. Будто в Тайланде или в Арабских Эмиратах. С таким пляжем нашим потомкам и на моря летать не захочется.

Нейросеть нарисовала, каким будет Барнаул через 200 лет. Картинка: lexica.art

А какие в 2223 году будут женщины – просто загляденье! Длинноволосые, голубоглазые, с идеальными чертами лица и чарующими улыбками. Вот только их одежда вызывает недоумение – красавицы выглядят, словно героини турецкого сериала «Великолепный век». В таких нарядах только по дворцам гулять под ручку с султаном, а не по улицам Барнаула.

Нейросеть нарисовала, каким будет Барнаул через 200 лет. Картинка: lexica.art

Мужчины будущего – тоже красавцы и тоже напоминают героев сериалов. Один, с седой бородой, смахивает на императора, другие, в красной чалме, – на турецких воинов, а третий - на какого-то брутального актера из фантастического фильма о войне миров. О таких современным женщинам остается только мечтать.

Нейросеть нарисовала, каким будет Барнаул через 200 лет. Картинка: lexica.art

Нейросеть показала и животных, которые будут обитать в Барнауле через 200 лет. Опознать среди них можно разве что слона. Остальные, как говорят, - смесь бульдога с носорогом. Особенно впечатляет «чудище» с куполом на спине. Увидишь такое, и заснуть не сможешь. Это вам не кошечки и собачки.

Нейросеть нарисовала, каким будет Барнаул через 200 лет. Картинка: lexica.art

Флора в Барнауле тоже будет непривычной. Посмотрите, какую аллею нарисовала сеть: деревья одинаковые, как на подбор, с оранжевыми ветвями и ярко зелеными кронами. Листья не просматриваются, и, кажется, что вместо них на деревья натянули газон. А еще чудо-сеть выдала футуристический пейзаж с высокими остроконечными столбами. Что это такое? Остается только фантазировать.

Нейросеть нарисовала, каким будет Барнаул через 200 лет. Картинка: lexica.art

Наверняка многим интересно, чем будут питаться наши потомки. Но над этим сеть решила не заморачиваться и выдала картинки с невнятными продуктами. На тарелке – то ли огромная котлета, то ли пицца, то ли колбаски из фарша… А на витринах магазинов – скорее всего, плохо прорисованные овощи и фрукты. В общем, ничего интересного. А так хотелось бы увидеть арбуз в виде яблока или салат из кузнечиков и сороконожек.

Ну и напоследок мы решили узнать, кто будет мэром Барнаулом. Нда… Ну а что, нейросеть – художник, она так видит:

Нейросеть нарисовала, каким будет Барнаул через 200 лет. Картинка: lexica.art

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