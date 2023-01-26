С патриотической направленностью. Как пройдет Сибирская Масленица – 2023 в Алтайском крае

Организаторы уже объявили о старте трех основных конкурсов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае уже началась подготовка к одному из самых масштабных событий зимы – Сибирской масленице – 2023. Праздник состоится 25 февраля в селе Новотырышкино. Как пройдут народные гулянья в этом году - в материале «КП».

Уже принимаются заявки на конкурсы

Накануне в правительстве региона прошло заседание оргкомитета фестиваля. Как и в прежние годы, праздник пройдет на территории «Сибирского подворья» в селе Новотырышкино. Это будут уже 16-е масштабные масленичные гуляния в Алтайском крае. За год да начала пандемии мероприятия большой Масленицы собирали 37 тысяч человек. В этот раз тоже ожидается аншлаг.

Организаторы уже объявили о старте трех основных конкурсов. Участники фестиваля могут посостязаться в изготовлении нарядных саней для катания с гор («Как по маслу») и масленичных чучел («Наша Масленица»). Также состоится один из самых любимых конкурсов - «Моя родословная». В 2020 году на него поступило 200 работ. Школьники должны изучить родословную своей семьи минимум до пятого колена. Подробнее об условиях и сроках подачи заявок можно почитать здесь.

Подкрепиться и прикупить вкусностей гости смогут на богатой ярмарке, где будут угощать национальными блюдами и напитками. На площадке фестиваля в ход идут «масленичные рубли», которые можно заработать в конкурсах и обменять на призы в Масленичной Лавке.

Упор на «патриотическую составляющую»

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, в этом году особое внимание будет уделено патриотической составляющей.

– «Сибирская Масленица» - это в первую очередь обращение к истории и традициям народа, обычаям и ценностям. Поэтому на ее площадке есть место для самых разных мероприятий, в том числе демонстрирующих особое отношение к воинской доблести, уважение к защитникам Отечества, - отмечают в правительстве по итогам совещания оргкомитета.

Одними из самых зрелищных на празднике станут конноспортивные состязания. Идет подготовка к забегу русских троек.

Более подробная программа будет известна позже.

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