«А воробьев жалела…». За что жительница Рубцовска заживо сожгла пожилого любовника

Во время следственного эксперимента Евгения во всем призналась и рассказала подробности убийства Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

На Алтае за убийство с особой жестокостью перед судом предстанет местная жительница, которая приковала бывшего любовника наручниками в автомобиле, а потом подожгла. Шансов спастись у жертвы не было, мужчина сгорел заживо.

Напомним, вечером 6 июня 2022 года на полевой дороге в Егорьевском районе обнаружили сгоревший автомобиль. Внутри находился обгоревший труп, прикованный наручниками. Как выяснилось, это был хозяин автомобиля - 68 летний житель Веселоярска.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемую - 41- летнюю жительницу Рубцовска Евгению. В процессе расследования выяснилось, что с погибшим они были знакомы много лет. Пожилой ухажер периодически помогал разведенной подруге деньгами, дровами, углем, в семью женщины заходил как друг. При этом сожительница мужчины даже не подозревала об их тайной связи.

Угрожал и шантажировал

Скандал между подсудимой и ее жертвой вспыхнул после появления в жизни Евгении нового мужчины, в которого она влюбилась и начала строить серьезные отношения. О чем, собственно говоря, и сообщила своему пожилому воздыхателю, заявив, что никаких левых отношений теперь не будет.

Однако прикипевший к ней мужчина вместо того, чтобы деликатно ретироваться стал умолять остаться с ним. Сначала писал, что бросит свою подругу, потом дошел до угроз, обещал, что расскажет про их отношения новому любовнику, не даст им жить вместе. Видимо, этими угрозами и подписал себе приговор…

Приковала и подожгла

Накануне убийства Евгения купила наручники в специализированном отделе торгового центра. После этого, приехав в Егорьевский район, попросила бывшего любовника подъехать к ней, взяв канистру с бензином, под предлогом, что у нее самой он закончился. И пожилой друг, забыв о всех делах и недомолвках, мгновенно рванул исполнять ее просьбу.

Если бы он только знал, что встретит такую жуткую смерть... Возненавидевшая за шантаж женщина приковала его наручниками к сиденью, облила салон бензином и подожгла автомобиль.

Готовясь отомстить, обвиняемая заранее купила наручники в специализированном отделе торгового центра Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Пока мужчина заживо сгорал, Евгения покидала место ЧП с обожженной челкой и руками. Знакомым в тот день объяснила, что неудачно растопила печь.

Сгоревшую машину с прикованным внутри трупом обнаружили на полевой дороге в Егорьевском районе Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

«Просто прикурила…»

- Когда женщину задержали, она сначала полностью отрицала причастность к преступлению, потом стала говорить, что не хотела убивать знакомого, а бензин разлила случайно - решила покурить и все вспыхнуло. Но в ходе следственных мероприятий было установлено, что это преступление было спланировано, - рассказали «КП» в пресс-службе СУ РФ по Алтайскому краю.

Женщина попросила бывшего любовника привезти на встречу канистру бензина – из нее и полила его автомобиль Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

«Всегда была адекватной»

Для знакомых обвиняемой в зверском убийстве женщины этот случай стал шоком. Соседи, знакомые, бывшие коллеги характеризуют Евгению исключительно положительно, как ответственного сотрудника, заботливую мать.

- Я сначала вообще в эту историю не поверил, - рассказал «Комсомолке» Олег, один из знакомых обвиняемой. – С Женей мы дружили с детства. Она приезжала в нашу деревню к бабушке, мы вместе у костра сидели, на мотоциклах гоняли. Симпатичная веселая девушка, даже к животным, птицам тепло относилась. Помню на мотоцикле воробья сбили случайно, так она переживала очень. Потом я ее уже после учебы после армии в придорожном кафе встретил, где она продавцом работала. Снова стали общаться. Она разводила собак породы доберман, просила меня привезти частенько корм из Барнаула, оплачивала все сама. Всегда ровная, спокойная, адекватная. Не знаю, как так можно было человека достать…

К ОТВЕТУ!

- Рубцовчанка обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества), - рассказали в пресс-службе СК РФ по Алтайскому краю.

Согласно закону «потолок» этой статьи – пожизненное заключение.

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