Жительница Алтая могла заживо сжечь любовника в машине

Отработкой версий сейчас занимается следственный комитет Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

На Алтае обсуждают громкое убийство – в сгоревшем автомобиле нашли тело мужчины. Пока что подробности случившегося не известны, однако не исключено, что он мог сгореть заживо. По подозрению в убийстве задержана 41-летняя женщина, якобы являющаяся любовницей погибшего. Что стоит за жесточайшей расправой – неизвестно.

Сгоревшую иномарку нашли недалеко от одного из сел в Егорьевском районе Алтайского края 6 июня. В авто находился труп 68-летнего мужчины. Он был прикован наручниками, и непонятно, добровольно ли он оказался в ловушке. По некоторым данным, женщина пристегнула любовника под предлогом ролевых игр. По еще одной версии она могла сделать это внезапно, ошарашив жертву. Остается загадкой, был ли мужчина убит до того, как пламя охватило машину, или же он провел свои последние минуты жизни в агонии…

Что же могло послужить причиной для убийства возлюбленного? На просторах интернета обсуждают, что женщина захотела уйти от него. По дороге они заехали на заправку и купили бензин. Рядом с машиной нашли канистру. Не исключено, что преступление могло быть спланировано, но это лишь догадки.

Отработкой версий сейчас занимается следственный комитет. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, по факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемая сейчас находится под стражей. Тело погибшего отправили на экспертизу, которая может занять около месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае в сгоревшем авто обнаружен труп в наручниках

Под подозрением 41-летняя женщина (подробнее)

Видео с места ЧП, где жительница Алтая сожгла прикованного наручниками в автомобиле любовника

Появилось видео с места ЧП, где жительница Алтая сожгла прикованного наручниками в автомобиле любовника (подробнее)