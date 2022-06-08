На Алтае в сгоревшем авто обнаружен труп в наручниках

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

На Алтае в сгоревшем автомобиле обнаружили тело мужчины, он был прикован наручниками. В его смерти подозревают 41-летнюю женщину, рассказали в краевом следственном комитете.

- 6 июня 2022 года недалеко от одного из сел в Егорьевском районе обнаружен сгоревший автомобиль с находящимся внутри телом мужчины, руки которого были пристегнуты наручниками, - сообщает ведомство.

Погибший – 68-летний мужчина

Погибший – 68-летний мужчина. Говорят, между ним и дамой была какая-то тесная связь, и женщина хотела прервать эти отношения. По дороге они заехали на заправку, купили бензин, и вдруг она якобы приковала его наручниками и подожгла. Пока подробностей этого дела нет, следователи лишь разбираются в обстоятельствах.

Рядом с машиной нашли канистру

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) – если окажется, что женщина сожгла потерпевшего – статью могут изменить, вменив ей квалифицирующий признак – ответственность за это уже от восьми до двадцати лет лишения свободы.

Пока дама выдвигает различные версии произошедшего, сейчас она в следственном изоляторе. Тело отправлено на экспертизу – она может продлиться около месяца.

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