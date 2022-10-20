Темные карематы, иконки, рации. На Алтае собирают народные грузы на передовую

Уже несколько машин с грузом ушли как в Омск, так и на передовую
Фото: Олег Укладов
На Алтае нарастает волна волонтерского движения помощи мобилизованным. Уже несколько машин с грузом ушли как в Омск, так и на передовую. Добровольцы собирают необходимые вещи по просьбе военных. Большая потребность сегодня, как в чесноке (сезон простуд), так и в тепловизорах, и в рациях.
Сбор необходимых вещей продолжается. В телеграм-канале «Добрая воля 22», объединившем более 7500 человек, на днях появилось объявление :
«ДРУЗЬЯ. Сразу после этой отправки мы начинаем формировать машину на передовую. В первую очередь нужно:
- фонари
- компасы
- часы
- спальники
- темные карематы
- письма (с припиской – обязательно!, прим. авт.)
- нательное бельё
- рации Baofeng
- саперские лопаты
- горелки
- газовые баллоны
- иконки
- печки буржуйки
- палатки 1-2-3-4 мест
- термосы
- тепловизоры
- Все это сегодня абсолютно актуально, - рассказал «Комсомолке» Николай Панов, один из активистов «Доброй воли22». - Мы собираем информацию из разных источников, от тех, которые сейчас на передовой. При этом понятно, что Министерство обороны тоже работает с рапортами командиров, но мы стараемся ускорить процесс обеспечения, работаем на оперативность.
Николай отметил, что не случайно в списке появился пункт: «письма обязательно»
- Для ребят очень важны письма со словами поддержки, чрезвычайно дороги детские рисунки, - отметил активист.
По словам Панова, сегодня у волонтеров есть планы по открытию своих производств, вплоть до пошива бронежилетов, идут переговоры с Новосибирским заводом, выпускающим тепловизоры и т.д.
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