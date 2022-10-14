«Димка, я тебя люблю!!! Мама». Волонтеры отправили из Барнаула в Омск личные посылки для мобилизованных

Гуманитарный груз от жителей Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

13 октября из Барнаула в Омск был отправлен очередной гуманитарный груз. В этот раз с именными посылками. С начала мобилизации на Алтае поднялась мощная волна волонтерского движения. Наши земляки бесплатно шьют бойцам спальники, балаклавы, спецодежду, делают буржуйки, закупают для воинов большими партиями лекарства, перчатки, носки и другие необходимые вещи. Активисты Николай Панов и Лариса Егоренко в эфире радио «Комсомольская правда»-Барнаул» (106.8 FM) рассказали о том, что движет людьми , включающимися в волонтерское движение, какие вещи отправляют сегодня в Омск и на передовую и что требуется еще.

Гуманитарный груз от жителей Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

От носков до буржуек

- Еще десять дней назад я была обычной женщиной, воспитывающей четырех детей, водила их на секции и тренировки, - рассказывает Лариса Егоренко. – У меня нет среди родственников мобилизованных, но эта тема не может не волновать. Увидела грустное обсуждение проводов в группе «Саженцы», появилась идея собрать ребятам 200 пар носков. Кинула клич, легла спать, а проснулась от непрекращающихся звонков. Новость разнеслась молниеносно. Уже на следующий день мы решали вопрос о пошиве шапочек, карематов, спальников. А в следующие дни уже шла речь о закупке перчаток, медпрепаратов и т.д. Стали звонить люди предлагающие сделать буржуйки и т.д.

Гуманитарный груз от жителей Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

На радиоэфир в Комсомолку Лариса, как одна из активистов движения «За добро» пришла с увесистой папкой в 130 листов , где ведется скрупулезный отчет о всех поступлениях и тратах.

-Такая бухгалтерия удобней для пожилых людей, которые не сильны в интернете, - пояснила Лариса. - Они и не спрашивают, но мы понимаем, что отчет важен до копейки.

Гуманитарный груз от жителей Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Сказали: «Помоги девчонкам»

- У меня все началось с того, что друзья военные рассказали о группе «Добрая воля», которую создала горожанка Наталья Кондрашкина, - рассказывает Николай Панов, директор одной из фирм Барнаула. - Смотри, говорят, чем девчонки занялись, может, поможешь? Я стал смотреть, что покупают волонтеры, подсказал, где дешевле взять. Наталья после этого говорит : «Подключайся, ты нам нужен в рядах организаторов».

Гуманитарный груз от жителей Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Дисциплина и структурирование

В группе «Добрая воля» в Telegram сегодня более семи тысяч человек.

- За короткий срок нам удалось не только собраться, но и структурироваться, - отметил Николай.

Так, сейчас есть отдельная группа медиков, которые помогают собирать лекарства, персональные аптечки. Есть отдельные чаты у тех, кто, например, варит буржуйки, у авто добровольцев и т.д. Так намного удобней взаимодействовать.

- Все поступления и траты публикуются в общем чате, - говорит Николай. - В 23.00 переписка закрывается и начинаются отчеты. Кстати, что касаемо сбора денег - мы вышли на новую ступень организации, спасибо за это Фонду «Я смогу» и его руководителю Юрию Владимировичу, который взял нас под крыло. Дело в том, что денежные поступления на карту нашего организатора превысили уже два миллиона рублей и появились риски. Во-первых, что банки могут заблокировать карты с такой суммой. Во- вторых, есть немало мошенников, умеющих снимать деньги с карт. Чтобы обезопаситься мы стали филиалом официального фонда. Все полученные средства будут тратиться на помощь воинам и их семьям.

Гуманитарный груз от жителей Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

«Ребятки, храни вас бог»

В посылках, отправленных в Омск трогательные письма от родственников, детей. На некоторых коробках надписи, от которых мурашки по коже. Например, такие: «Димка, я тебя люблю!!!! Мама».

По словам Николая Панова, который имеет информацию от военных, как в Омске, так и на передовой сегодня особенно требуются плащи – дождевики (не простые целлофановые), саперские лопатки, рации, тепловизоры, бинокли. Остаются актуальными йод, зеленка, бинты.

Гуманитарный груз от жителей Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

- Очень обрадовались ребята на передовой луку, чесноку и лимонам, высланным с Алтая, быстро их разобрали, так как сейчас актуальна профилактика от простуды,- рассказывает Николай.

По словам активиста группы «Добрая воля22», сегодня у волонтеров есть планы по открытию своих производств, вплоть до пошива бронежилетов, идут переговоры с Новосибирским заводом, выпускающим тепловизоры и т.д.

И в то же время бабушки несут в пункты приема гуманитарного груза свои душевные передачки – солонину, вязанные носочки, в которые вкладывают записки: «Ребятки, храни вас бог» …

Гуманитарный груз от жителей Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Гуманитарный груз от жителей Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Гуманитарный груз от жителей Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Гуманитарный груз от жителей Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Гуманитарный груз от жителей Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Гуманитарный груз от жителей Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

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