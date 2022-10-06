К народной акции присоединились тысячи неравнодушных человек Фото: из личного архива героя(ев) публикации

За полторы недели частичной мобилизации на Алтае поднялась мощная волна народной поддержки призванных резервистов. В минувшие выходные в Омск ушло несколько машин с гуманитарным грузом. Сбор вещей продолжается. В конце этой недели к мобилизованным вновь будут отправлены заполненные машины. Причем никаких официальных распоряжений на эту тему не было, мощная волонтерская волна родилась стихийно, с призывом «помочь ребятам» в группах и чатах.

«Хватит плакать, лучше скинемся на носки»

Мощное волонтерское движение зародилось совершенно спонтанно чуть более недели назад. В группе «Саженцы» поселка «Спутник» в Барнауле появилось видео с проводов мобилизованных ребят. После его просмотра у женщин подступили слезы, в чате садоводов начались печальные посты.

- И тут я заикнулась, может, хватит плакать, давайте лучше на носки ребятам скинемся, - рассказывает Лариса Егоренко, мама четырех детей. - Написала такой пост и легла спать. А наутро проснулась от звонков и многочисленных сообщений.

Одно из них в чате было от жены мобилизованного офицера. Женщина предложила первым делом пошить для призванных ребят флисовые двусторонние шапочки. А после консультации с самими военными зашла речь о спальниках, балаклавах и карематах.

На Алтае собирают груз для мобилизованных Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Сказано - сделано. Сначала стали искать, у кого в «Спутнике» есть швейные машинки. Нашли. На следующий день посыпалось огромное количество звонков, на инициаторов стали выходить и сами швеи, и швейные мастерские из районов.

- Девчонки сейчас строчат день и ночь, - рассказывает Лариса.

По словам женщины, некоторые участвуют целыми семьями - мама шьет, дети иголки подают. Во всех районах открылись пункты сбора пошитых вещей.

На Алтае собирают груз для мобилизованных Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«Капелька любви от …»

Дальше - больше. На карточку, открытую для сбора «на носки», посыпались деньги. От 40 копеек до пятидесяти тысяч. На средства, которые сегодня присылают мобилизованным, организаторы спонтанной акции (сегодня даже создан штаб с распределением ответственности) решили делать крупные закупки: медицинские препараты (список формируется после консультаций с военными и фармацевтами), ткань для спальников, карематов и т.д.

Кстати, для карематов, которые сейчас в дефиците, закупили специальный материал, и швеи сами их нарезают. А спальники, коврики и другие полезные вещи нередко приносят люди и представители разных организаций. Среди отправившихся в Омск первой партии вещей есть и те, на которых сделана надпись «Капелька любви от комплекса «Динамо».

- Недавно женщина принесла спальник со словами: «Это память о папе, который умер. Пусть кого-то согреет». Также бабушка одна позвонил – мол, ребятам хочу носочки передать вязанные, но до пункта сбора не дойду, придите, заберите, - рассказывает Лариса Егоренко. - Много таких трогательных случаев, от которых мурашки по коже.

На Алтае собирают груз для мобилизованных Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Карематы, спальники, шапочки, берцы, перчатки, батарейки, чай, кофе, сигареты, лекарства, кальсоны, посуда – это лишь мизерная часть нужных солдатам вещей, собранных на прошлой неделе. За два дня до отправки, женщинам, собирающим гуманитарный груз, предложили передать в Омск военным 400 кило копченого сала, расфасованного в вакуумной упаковке, а одна из семей в Бийске предложила сделать буржуйки.

Волонтерская волна нарастает

Параллельно в Telegram появилась еще одна группа волонтеров - «Добрая воля», которую создала горожанка Наталья Кондрашкина. Число участников сообщества всего за неделю превысило 6 тысяч человек. Именно этой группой было собрано больше миллиона рублей для резервистов.

Кстати, от «Доброй воли» ответвились еще отдельные группы по разным направлениям - медицинское (закупающие и собирающие лекарства), швейное (объединились швеи и вязальщицы), транспортное (автоволонтеры) и т.д. Сегодня маленький «саженец» превратился в раскидистое дерево, продолжающее ветвиться.

Количество волонтёров и пунктов сбора помощи с каждым днем растет. Так, 5 октября в Барнауле открылся еще один – для именных посылок, он находится на ул. Солнечная поляна,81.

- Мы постараемся отправить их все в предстоящие выходные, - говорит волонтер Олеся Шубина. - Приносят посылочки каждый день, есть очень трогательные - с письмами, упакованными в теплые носки.

КСТАТИ

Адреса пунктов сбора и список необходимых для мобилизованных вещей можно найти в группе волонтеров «Добрая воля22» в Telegram.

Там же указаны и реквизиты для перечисления средств. Организаторы акции просят быть внимательными и при перечислении средств, убедиться в надежности адресата. На фоне беды и народной помощи, уже стали появляться мошенники.

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