Жителя Алтая будут судить за зверское убийство многодетной матери гвоздодером

Мужчина забил жену гвоздодером Фото: СУ СК по Республике Алтай

43-летнего жителя села Каракокша Республики Алтай будут судить за жестокое убийство жены. Без матери остались четверо детей в возрасте от 1,7 до 17 лет. Об этом сообщает СУ СК региона.

Следствие установило, что вечером 6 июня в селе Каракокша Чойского района мужчина поссорился с женой, которая поздно вернулась домой. Он начал ревновать, схватил гвоздодер и не менее 25 раз ударил супругу в область головы, плеч и рук. Также минимум два раза ранил ее ножом.

От полученных телесных повреждений 35-летная женщина скончалась на месте происшествия. После этого мужчина вынес труп и спрятал на улице.

- Между тем, близкий знакомый потерпевшей, обеспокоившись тем, что женщина не появляется несколько дней в селе, не отвечает на телефонные звонки, сообщил о ее безвестном исчезновении в правоохранительные органы, - пояснили в СК.

Вскоре следователи установили причастность мужчины к убийству. Они провели осмотр дома и в прихожей обнаружили размытые следы вещества биологического происхождения, похожего на кровь. Также она была на гвоздодере и ноже.

- На вопросы следователей обвиняемый отвечал уклончиво и путался в своих пояснениях, однако под натиском улик мужчина сознался в совершении убийства своей супруги, указав место, куда спрятал тело погибшей. Он был задержан следователями в порядке ст. 91 УПК РФ, - подчеркнули в ведомстве.

На время предварительного расследования сельчанин находился под стражей. Он полостью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Четверых детей женщины передали под временную опеку их близким родственникам.

Правоохранители собрали достаточно доказательств. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) направили в суд.

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