Жительницу Барнаула оштрафовали за дискредитацию армии в Telegram

Во время судебного заседания женщина не признала свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительницу Барнаула оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных Сил РФ в Telegram. Подробнее об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Женщина со своего аккаунта с вымышленным именем в Telegram создала группу, в которую вступили 15 человек. Жительница региона выкладывала в мессенджере различные публикации, которые были направленны на дискредитацию Вооруженных Сил РФ.

Судья Октябрьского районного суда Барнаула признал горожанку виновной в совершении административного правонарушения, которое предусмотрено ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Во время судебного заседания женщина не признала свою вину и говорила, что это не ее аккаунт, а чужой.

– Избежать ответственности не удалось, так как компетентными органами проведен осмотр планшета, в ходе которого подтвердилась принадлежность ей этого аккаунта, – подчеркнули в суде.

В итоге решение Алтайского краевого суд оставил без изменения постановление Октябрьского районного суда краевой столицы.

Добавим, что по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ устанавливает ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ или призыв к воспрепятствованию их использования. Виновным грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Кроме того, за аналогичные деяния, которые повторно совершили в течение одного года, грозит и уголовная ответственность.

Ранее мы писали о том, что это не первый случай в Алтайской крае. Например, жительницу региона осудили за стихотворение, которое она опубликовала в «Одноклассниках». Женщину также признали виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. С учетом смягчающих обстоятельств, в число которых вошли преклонный возраст и состояние здоровья, ей назначили минимальное наказание – штраф 30 тысяч рублей.

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