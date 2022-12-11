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НовостиОбщество11 декабря 2022 3:57

В Барнауле 17-летнего студента оштрафовали за комментарий в соцсетях

Он должен заплатить 30 тысяч рублей
Вера Березовская
7 ноября юноша оставил комментарий в группе ВК, который расценили как дискредитацию ВС РФ

7 ноября юноша оставил комментарий в группе ВК, который расценили как дискредитацию ВС РФ

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 17-летний студент колледжа получил штраф за неосторожный комментарий во «Вконтакте», сообщают в паблике «Barnaul22».

По данным паблика, 7 ноября юноша оставил комментарий в группе ВК, который расценили как дискредитацию ВС РФ и завели дело по ст. 20.3.3 КоАП РФ.

По решению суда парню назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее педагогу из Барнаула присудили штраф по статье о дискредитации армии за смайл и лайк под постами