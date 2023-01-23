На Алтае 20-летняя девушка слила в сеть интимное видео возлюбленной брата

Девушка признала свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай 20-летнюю местную жительницу осудили за слив интимного видео сожительницы брата. Девушка хотела раскрыть глаза родственнику и пошла на отчаянные меры. Подробности этой истории рассказал источник «Комсомольской правды» – Барнаул».

В начале января прошлого года 20-летняя жительница Горно-Алтайска получила пикантное видео. В ролике был интим, в котором участвовала 17-летняя сожительница ее родного брата и другой мужчина. Кадры возмутили горожанку, она решила отомстить девушке и не придумал ничего лучше, как отправить видео родственнику, а также его бывшей жене. Вскоре о случившемся узнали участники видео и обратились с заявлением в Следком.

Как уточнили в СУ СК по республике Алтай, правоохранители возбуждали уголовные дела по ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия), ч. 1 ст. 242.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

– Собранные следователями следственного отдела по городу Горно-Алтайск следственного управления СК России по Республике Алтай доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 20-летней жительницы республиканской столицы, – подчеркнули в ведомстве.

Суд признал жительницу региона виновной и приговорил к 2 годам 4 месяцам лишения свободы условно. Кроме того, она должна выплатить штраф в размере 6 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее мы писали о том, что в Алтайском крае мигранта будут судить за изготовление порно со школьницами от 8 до 15 лет. Иностранец представлялся ровесником девочек и пытался выстроить доверительное общение, а после присылал порнографический контент. Затем извращенец переходил к шантажу. Мужчина запугивал собеседниц. Он говорил, что если те не скинут ему свои фото и видео, то расскажет об их общении близким.

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