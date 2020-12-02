Думала, кастинг - оказалось, мошенники: брат поддержал звезду "Дома-2" из Барнаула, которую развели на откровенное видео

Фото Петра Волкова

Экс-обитательница «Дом- 2», блогер и фитнес-тренер Ксения Волкова обратилась в полицию после того, как ее стали шантажировать мошенники.

Уроженка Барнаула «купилась» на объявление о кастинге для клипа певца Димы Белорусских, выложенное на telegram-канале. «Представители» солиста попросили девушку прислать откровенное видео, объяснили, что ролик планируется «горячий» и претенденток надо смотреть в неглиже.

Вскоре Ксения выслала на указанный адрес видео, где снимает топ, прикрывается руками, затем убирает руки. Однако вместо приглашения на клип, девушка получила сообщение с требованием выслать 25 тысяч рублей. Пытаясь запугать жертву, мошенники выложили ее видео в созданную ими группу «Шлюхи» в сети VK, а потом, отправили компромат родственникам и друзьям.

Но не на ту напали. Наша разгневанная землячка написала жалобу администрации VK и заявление в полицию. Но пока дело не сдвинулось с мертвой точки. Причем, Ксюше объяснили в полиции, что ее заявление не единственное.

- Мне тоже выслали это видео, я сразу скинул его сестре. Она успокоила, сказала: «Ничего страшного, так пытаются у меня деньги выпросить», – рассказал «Комсомолке» Петр, младший брат Ксении. Молодой человек учится на физико-техническом факультете в АлтГУ, увлекается фотографией и тоже планирует когда-нибудь уехать из Барнаула.

- Молодец сестра, что оперативно среагировала и не побоялась это вынести на свет, - считает Петр. - То, что этот шантаж предали огласке, уже хорошо.

Ксения Волкова уехала в Москву восемь лет назад, уйдя с телешоу «Дом-2», позиционирует себя как фитнес тренер и «эксперт по прожарке ягодиц».

«Хватит откладывать все на потом, - призывает блогер Волкова своих подписчиков. - Мы сами в силах сделать так, чтобы у нас было то, чего мы хотим, работать там, где хотим, заниматься тем, что хотим».

Девушка утверждает, что ее не пугают сплетни.

«Обо мне говорят достаточно часто. И не всегда с положительной стороны. Но это лишь означает, что я иду в правильном направлении», - пишет Ксения в своем блоге.

Фото Петра Волкова

Как девочка попала в «бийские дойки»

Между тем, на подобные уловки мошенников попалась не одна Ксения. Многие девушки и несовершеннолетние девочки становятся жертвами шантажа, предмет которого — их интимные переписки и фотографии или видео виртуального секса. Мошенники сначала разводят на личную переписку, потом на интимные фото и видео. Затем начинают требовать деньги, в случае отказа публикуют анкеты девушек на специальном сайте

По словам Константина Мальцева, заместителя руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, в прошлом году по информации Интерпола наши следователи совместно с МВД России раскрыли дело 15-летней давности. В 2000-х годах алтайский педофил совершал противоправные действия в отношении малолетних девочек, в результате их фото интимного характера появились на зарубежных сайтах. По словам Мальцева, и сегодня в производстве несколько уголовных дел, где несовершеннолетних сначала уговаривали выслать снимок с обнаженной частью тела, а потом шантажировали: «Готовь деньги или опубликуем, вышлем твоим друзьям».

В прошлом году предстал перед судом ушлый диджей (студент бийского колледжа), который был одним из организаторов и администратором группы «Бийские дойки» в сети «В Контакте». В группе размещались эротические фото бийчанок. В марте 2018 года парень выставил на ленте интимное фото 13-летней школьницы. Доверчивая девочка высылала свое фото другу по переписке, который долго ее уговаривал сняться откровенно только для него.

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Один из последних примеров - москвич, начальник отдела банка, хороший семьянин, отец двоих детей. При этом переписывался и развращал других детей, в том числе из нашего края. В производстве еще несколько уголовных дел, где несовершеннолетних сначала уговаривали выслать снимок с обнаженной частью тела, а потом шантажировали: «Готовь деньги или опубликуем, вышлем твоим друзьям». Спрашиваем после девочку: «А зачем давала фото?» Отвечает: «Айфон» пообещал, собачку пообещал» и т. д. (подробнее)