В Алтайском крае мигранта будут судить за изготовление порно со школьницами от 8 до 15 лет

Его жертвами стали 20 девочек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае будут судить 36-летнего мигранта, которого обвиняют в совращении школьниц в возрасте от 8 до 15 лет. Как сообщают в региональном следственном комитете, всего доказано 32 эпизода преступной деятельности обвиняемого.

По данным следствия, обвиняемый приехал в России на заработки. В 2019 году он начал писать российским школьницам из разных регионов в соцсетях. Иностранец представлялся ровесником девочек и пытался выстроить доверительное общение, а после присылал порнографический контент. Затем извращенец переходил к шантажу. Мужчина запугивал собеседниц, говоря, что если те не скинут ему свои обнаженные фото и видео, то он расскажет об их общении близким.

Схема была рабочей. Его жертвами стали 20 девочек, которые проживают в том числе и в Алтайском крае.

Мужчине предъявили обвинение по двум статьям – о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица младше 14 лет, а также изготовление оборот порнографии с детьми.

– В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном не признал, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Однако следствием проделана значительная и кропотливая работа по сбору и закреплению доказательственной базы, – рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Людмила Рязанцева.

На данный момент уголовно дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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