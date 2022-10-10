Сгорело шесть домов: в Змеиногорске возбудили уголовное дело после крупного пожара

В результате пожара полностью сгорело два жилых дома и четыре нежилых Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц Змеиногорска после крупного пожара, который произошел в городе 9 октября 2022. Об этом сообщают в пресс-службах регионального Следкома и краевой прокуратуры.

– По данным следствия, днем 9 октября 2022 года в районе улицы Тронова в городе Змеиногорске произошло возгорание растительности. В результате порывистого ветра огонь распространился на жилые помещения и постройки местных жителей. Огнем полностью уничтожено шесть домов с надворными постройками, у одного дома повреждена кровля. Пожар причинил существенный имущественный вред гражданам, – рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

В СК уточнили, что полностью сгорело два жилых дома и четыре нежилых, которые, тем не менее, были оформлены в собственность. Владельцам зданий причинен значительный материальный ущерб.

– Прокурорская проверка показала, что прилегающая к строениям территория не была полностью очищена от сухой растительности. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию населенного пункта не были созданы (обновлены) противопожарные минерализованные полосы, - рассказал помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

По материалам прокурорской проверки СК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). Также Змеиногорская прокуратура поставила на контроль вопросы оказания помощи гражданам, у которых сгорели дома.

В процессе расследования уголовного дела следователи изучат обстоятельства произошедшего, а также дадут юридическую оценку действиям должностных лиц Змеиногорска на предмет халатного отношения к служебным обязанностям.

Напомним, ранее в МЧС рассказали, что возможной причиной возникновения пожара стал перехлест проводов ЛЭП. В Змеиногорске возникли два очага пожаров на расстоянии порядка 2,5 км. К вечеру пожарным удалось остановить огонь и отвести его от населенного пункта. Пострадавших людей в результате ЧП нет.

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