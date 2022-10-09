Вероятная причина – перехлест проводов: в МЧС рассказали подробности крупного пожара в Змеиногорске

В пожаре сгорело несколько жилых домов. Фото: Марина Иванова

В Змеиногорске локализовали крупный пожар, который произошел в городе 9 октября 2022 года. В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщили, что распространение огня остановлено.

- Сегодня на территории города Змеиногорска возникли два очага пожаров (расстояние между очагами - порядка 2,5 км). Наиболее вероятная причина происшествия — перехлест проводов на линиях электропередач. Обстановку осложнял сильный ветер до 27 м/с, сухая погода, - рассказали в МЧС.

Мощный ветер и сухая трава способствовали быстрому распространению огненной стихии. На место пожара силы подразделений МЧС России, взаимодействующих служб городской подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.

Как ранее рассказали «КП» местные жители, огню удалось задеть окраину города, но внутрь населенного пункта ему не позволили проникнуть.

- От огня на одном пожаре пострадали два жилых дома, во втором случае огонь повредил крышу частного дома. Также в результате произошедшего пострадали неэксплуатируемые постройки, - рассказали в МЧС.

На данный момент пожар остановлен. Пострадавших людей в результате ЧП нет.

В МЧС отмечают, что на сегодняшний день в Алтайском крае сохраняется высокая (4 класс горимости) и чрезвычайная (5 класс горимости) пожароопасность Возгорания травы возникали и в других районах края, но были оперативно ликвидированы пожарными.

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