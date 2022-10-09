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Происшествия9 октября 2022 11:30

«Все в дыму, тяжело дышать». Жители Змеиногорска рассказали, как город «задыхается» от испепеляющего ландшафтного пожара

Дома сгорели во время масштабного ландшафтного пожара в Змеиногорске
Вера Березовская
По официальным данным, пострадавших в результате пожара нет

По официальным данным, пострадавших в результате пожара нет

Огромный ландшафтный пожар разбушевался в Змеиногорске 9 октября 2022. От огня уже пострадало несколько дворов, сгорели дома и машины.

Масштабный пожар начался в воскресное утро. В окрестностях Змеиногорска загорелась сухая трава. Около 14.00 часов в пресс-службе регионального МЧС сообщили, что, по предварительным данным, угроза распространения пожара снята.

Однако уже через несколько часов в соцсетях появились тревожные сообщения о том, что огонь перекинулся на дома. «Помог» в этом ветер, который по рассказам местных жителей, просто сносит с ног.

По рассказам местных жителей, пострадала окраина города, находящаяся возле сопки.

По рассказам местных жителей, пострадала окраина города, находящаяся возле сопки.

Как рассказала «КП» жительница Змеиногорска Марина, пожар затронул пока что только окраину города. Внутрь населенного пункта огонь не зашел.

- Сгорели несколько домов на окраине города у сопки. Сейчас ситуация улучшилась! От домов огонь отвели, - рассказала Марина.

По словам женщины, тушить огонь пожарным помогают местный жители с ведрами и лопатами.

В результате пожара сгорели несколько зданий и автомобили.

В результате пожара сгорели несколько зданий и автомобили.

Другой местный житель, Степан подтвердил в разговоре с Комсомольской правдой, что огонь бушует только на окраине города. По его словам, в пожаре сгорели дома, а также автомобили.

- Домов много сгорело. Еще тушат. В городе все в дыму тяжело дышать, но сейчас вроде от домов огонь отвели, - рассказал мужчина.

По официальным данным МЧС на 18.00 часов 9 октября в Змеиногорске в результате пожара сгорело только два жилых дома и четыре нежилых постройки. Пострадавших людей в результате ЧП нет.

- В тушении задействовано 100 специалистов, 18 единиц техники. В резерве есть ещё около 50 человек и 4 единицы техники. Спасатели работают вместе с лесной пожарной охраной, чтобы огонь не перекинулся на зелёные насаждения, - сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

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