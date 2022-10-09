«Все в дыму, тяжело дышать». Жители Змеиногорска рассказали, как город «задыхается» от испепеляющего ландшафтного пожара

По официальным данным, пострадавших в результате пожара нет

Огромный ландшафтный пожар разбушевался в Змеиногорске 9 октября 2022. От огня уже пострадало несколько дворов, сгорели дома и машины.

Масштабный пожар начался в воскресное утро. В окрестностях Змеиногорска загорелась сухая трава. Около 14.00 часов в пресс-службе регионального МЧС сообщили, что, по предварительным данным, угроза распространения пожара снята.

Однако уже через несколько часов в соцсетях появились тревожные сообщения о том, что огонь перекинулся на дома. «Помог» в этом ветер, который по рассказам местных жителей, просто сносит с ног.

По рассказам местных жителей, пострадала окраина города, находящаяся возле сопки.

Как рассказала «КП» жительница Змеиногорска Марина, пожар затронул пока что только окраину города. Внутрь населенного пункта огонь не зашел.

- Сгорели несколько домов на окраине города у сопки. Сейчас ситуация улучшилась! От домов огонь отвели, - рассказала Марина.

По словам женщины, тушить огонь пожарным помогают местный жители с ведрами и лопатами.

В результате пожара сгорели несколько зданий и автомобили.

Другой местный житель, Степан подтвердил в разговоре с Комсомольской правдой, что огонь бушует только на окраине города. По его словам, в пожаре сгорели дома, а также автомобили.

- Домов много сгорело. Еще тушат. В городе все в дыму тяжело дышать, но сейчас вроде от домов огонь отвели, - рассказал мужчина.

По официальным данным МЧС на 18.00 часов 9 октября в Змеиногорске в результате пожара сгорело только два жилых дома и четыре нежилых постройки. Пострадавших людей в результате ЧП нет.

- В тушении задействовано 100 специалистов, 18 единиц техники. В резерве есть ещё около 50 человек и 4 единицы техники. Спасатели работают вместе с лесной пожарной охраной, чтобы огонь не перекинулся на зелёные насаждения, - сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.