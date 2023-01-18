Восстание машин: на Алтае женщину задавил ее же автомобиль

Пострадавшую госпитализировали. Фото: ГУ МВД России по Республике Алтай

В селе Тондошка Турочакского района Республики Алтай произошел жуткий случай – автомобиль едва не лишил жизни собственную хозяйку.

Инцидент произошел 16 января. Как рассказали в полиции, 47-летняя местная жительница подъехала на машине к гаражу и вышла, чтобы открыть ворота.

– При этом сельчанка забыла поставить коробку передач в положение «Парковка» и оставила скорость включенной, - поясняют в региональном главке МВД.

Женщина не заметила, что ее машина начала движение и не успела среагировать. В результате наезда она получила травмы. Пострадавшей потребовалась госпитализация. В настоящее время она находится на лечении в Турочакской районной больнице.

Так как потерпевший по факту есть, ДТП было зарегистрировано. За непреднамеренный бунт автомобиля на его хозяйку составили административный протокол. Ей грозит штраф 500 рублей или предупреждение.

В социальных сетях женщине уже пожелали скорейшего выздоровления и не забыть заплатить штраф, чтобы большее больше не повторялось.

Однако спор кто чаще всего «чудит» за рулем извечный. Есть и куда более страшные примеры, когда и мужчины становятся виновниками ДТП. Напомним, 7 августа прошлого года в Барнауле возле дома на улице Шумакова, 38 водитель сбил двух пешеходов и задел внедорожник Range Rover, который стоял на парковке. Когда у предполагаемого виновника спросили, как это произошло, он честно признался, что перепутал педали.

В мае 2021 года на Новом рынке в Барнауле произошло похожее ДТП: женщина-водитель также перепутала педали своего дорогого «Лексуса» и въехала в толпу людей. Несколько успели отпрыгнуть, но двоих она сбила. Сильнее всего досталось 40-летней женщине: прохожим пришлось поднимать машину, поскольку достать потерпевшую иначе было невозможно.

В августе все того же года в Горно-Алтайске один из автомобилистов на полном ходу въехал в здание АЗС. Судя по наклейке на машине, это был неопытный водитель. Свидетели позже рассказали, что, скорее всего, он тоже перепугал газ с тормозом. В результате аварии у строения оказалась разбита стеклянная стена. В момент аварии в помещении находились только кассир и один клиент. Они успели отскочить, так что никто не пострадал. Сам же виновник находился после произошедшего в шоковом состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перепутавший педали водитель в Барнауле сбил двух пешеходов и зацепил иномарку

Водитель передвигался на автомобиле Hyundai. Он сбил мужчину и женщину. (подробнее)

В Барнауле женщина на Lexus въехала в толпу

Предварительно установлено, что 49-летняя женщина, управляя автомобилем Lexus, перепутала педали, выехала на тротуар с последующим наездом на торговый павильон, - сообщают в полиции (подробнее)