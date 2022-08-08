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Происшествия8 августа 2022 4:03

Перепутавший педали водитель в Барнауле сбил двух пешеходов и зацепил иномарку

ЧП произошло по улице Шумакова
Антонина Лышова
Скриншот публикации в телеграм-канале "В курсе 22"

Скриншот публикации в телеграм-канале "В курсе 22"

В Барнауле водитель перепутал педали и сбил двух пешеходов, а также зацепил автомобиль Range Rover. Об этом сообщают в телеграм-канале “В курсе 22”.

Известно, что ЧП произошло по улице Шумакова в районе здания №38. Водитель передвигался на автомобиле Hyundai. Он сбил мужчину и женщину. Виновник ДТП якобы перепутал педали.

Ранее мы писали, что в Барнауле водитель вылетел на трамвайные пути, так как у него ухудшилось самочувствие. Пострадавших нет.

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