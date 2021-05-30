В Барнауле женщина на Lexus въехала в толпу

ДТП на Новом Рынке (фото: скриншот страницы группы "Инцидент Барнаул" во "Вконтакте")

В субботу днем, 29 мая, в Барнауле произошло серьезное ДТП – женщина-водитель въехала в толпу. Об этом сообщает ГИБДД города.

- В 14:37 на улице Пионеров, в районе дома номер 13, произошло ДТП - наезд на пешеходов. Предварительно установлено, что 49-летняя женщина, управляя автомобилем Lexus, перепутала педали, выехала на тротуар с последующим наездом на торговый павильон, - сообщают в ведомстве.

Попутно она сбила двух человек: 40-летнюю женщину и 30-летнего мужчину. Обоих отправили в горбольницу №1. Пострадавшую сразу госпитализировали. Как в социальных сетях рассказывали очевидцы, когда ее доставали из-под машины, она «была очень плоха», так как автомобилистка переехала ее.

По факту аварии ГИБДД проводит проверку.