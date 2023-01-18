Зарезанного младенца нашли в реке: мать пойдет под суд за убийство новорожденной малышки

Мать девочки признала свою вину. Фото: СУ СК по Карачаево-Черкесской Республике

Пять лет назад, в 2017 году, в Большом Ставропольском канале Карачаево-Черкесской Республики обнаружили труп новорожденной девочки – малышку хладнокровно убили ножом в шею. Установить родителей ребенка удалось лишь спустя пять лет после убийства. Отцом девочки оказался житель Алтайского края. Подробности дела рассказали в региональном следственном управлении.

Младенческий труп обнаружили в картонной коробке. Убийца уложил тело девочки в картонную коробку и оставил в воде на левом берегу поймы реки. Правоохранители возбудили уголовное дело и начали искать мать и отца ребенка, но сделать это оказалось не так уж и просто, так как мать девочки не вставала на учет по беременности и родам.

Казалось, дело так и останется нераскрытым, но периодически следователи возвращались к материалам и пересматривали все записи. За время расследования специалисты направили более 80 поручений в разные регионы, допросили не меньше 550 женщин из разных уголков страны, которые попали в поле зрения следкома, и провели больше 500 генетических экспертиз!

- В ноябре 2022 года в экспертно-криминалистический центр МВД по КЧР была назначена дополнительная молекулярно-генетическая экспертиза по имеющимся объектам, в ходе проведения которой по новым технологиям был установлен генотип отца и матери новорождённой девочки, - отметили в СК.

Матерью малышки оказалась 29-летняя уроженка республики, а отцом – 36-летний житель Алтайского края, как пишут «Вести-Ставрополье». Ночью 6 апреля 2017 года женщина работала в хлебопекарне, когда у нее начались роды. Появление ребенка на свет испугало ее: женщина думала, что не сможет содержать и воспитать ребенка из-за своего тяжелого материального положения, также она боялась, что ее будут осуждать родственники и знакомые. Тогда мать взяла нож и нанесла младенцу несколько ударов в шею, а затем положила тело в коробку и спустила на воду.

После убийства женщина уехала в Краснодарский край, и там скрывалась на протяжении пяти лети. Когда на нее вышли следователи, она не стала отпираться – признала свою вину, раскаялась и детально раскрыла все детали убийства малышки. Что касается отца ребенка, то он ничего не знал о произошедшем.

- Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней жительницы микрорайона Московский города Усть-Джегута, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), - сообщили в пресс-службе следственного управления.

Уголовное дело направлено в суд.

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