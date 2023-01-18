Расчленила и расфасовала по мусорным мешкам: как продвигается дело уроженки Барнаула, убившей мужа Энди Картрайта

Марина Кохал (справа) на судебном заседании. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Дело о чудовищном убийстве 30-летнего рэпера Энди Картрайта не могут завершить уже 2,5 года. Тело мужчины обнаружили расчлененным в его собственной петербургской квартире. Что самое ужасное, причастной к этому оказалась его жена – уроженка Барнаула Марина Кохал. «Комсомолка» выяснила, как продвигается это громкое уголовное дело.

Заявления в суд

Последними известиями стали сообщения о том, что мать Марины Кохал отсудила полмиллиона рублей, а сама обвиняемая обратилась с заявлением в суд на программу «Пусть говорят».

Ранее Елену Кохал обвиняли в пособничестве дочери – мол, помогала заметать следы убийства. Елена находилась под следствием с октября 2020 по декабрь 2021 года. Но позже все обвинения с женщины сняли.

- Материалы дела опровергают ее причастность к пособничеству в убийстве, основываясь на этом, следователь прекратил дело, - рассказывал «КП-Петербург» адвокат Елены Сергей Лукьянов.

После этого мать Марии потребовала от правоохранителей компенсации на услуги юриста. Суд требования удовлетворил.

- Суд возместил Кохал Е.М. за счет средств федерального бюджета 545 тысяч рублей, - сообщила 13 января 2023 года объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сама Мария Кохал осенью минувшего года тоже обратилась с заявлением по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. По ее словам, в эфире программы «Пусть говорят» психиатр сказал, что у Кохал нет нарушений мышления и что она могла планировать и прогнозировать свои действия. А еще озвучил ее диагноз - истерическое расстройство личности, что нарушает врачебную тайну. Кроме того, Кохал отказалась от суда присяжных, и теперь дело будет рассматривать только судья, передает spbdnevnik.ru.

На 15 частей

Напомним, эта чудовищная история произошла летом 2020 года. Поздним вечером 29 июля в дежурную часть позвонила женщина и сообщила о том, что сама расчленила мужа. И действительно, в одной из квартир дома №134 по Невскому проспекту полицейские обнаружили страшную находку - погибшим оказался рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко). Позже экспертиза выяснит – супруга пилой и ножом цинично расчленила труп на 15 частей и расфасовала его в пять мусорных мешков.

36-летняя (на тот момент) женщина пояснила, что не убивала мужа – якобы он сам умер от наркотиков. А таким жестоким способом просто решила скрыть факт его смерти от поклонников. И добавила, что сделала это «из-за большой любви». Марина думала избавиться от останков и заявить, что супруг исчез.

- Она планировала выставить его смерть так, будто он умер от передозировки, - рассказывал источник «КП – Санкт-Петербург». – А расчленила, потому что не хотела позорной памяти для своего мужа. Она говорила, что Картрайт начал употреблять наркотики из-за депрессии - во время пандемии коронавируса он потерял работу. Она видела, что к ним в парадную приходили «закладчики». Она якобы вернулась домой и обнаружила мужа мертвым в своей комнате. А рядом, по ее словам, лежал шприц.

Изначально уроженка Барнаула проходила по делу об убийстве как свидетель, однако потом стала подозреваемой. Дело в том, что в ее показаниях были несостыковки. Так, экспертиза установила, что Картрайт на самом деле не употреблял наркотиков. Кроме того, выяснилось, что у Кохал были напряженные отношения с мужем из-за его молодой любовницы.

А позже товарищи рэпера назвали еще одну причину многочисленных ссор Кохал и Картрайта. Как пишет РЕН ТВ, на суде они рассказали, что Марина не выпускала его из дома из-за пандемии ковида и даже устраивала «комендантский час». Супруга держала музыканта в квартире, опасаясь, что тот заразится коронавирусом. Она забрала у него ключи и выключала домофон на ночь.

Сейчас обвинение придерживается такой версии убийства: женщина на фоне личной неприязни купила определенный медпрепарат и ввела его рэперу. Юшко скончался из-за смертельной дозы, и Кохал «разделала» тело, чтобы избавиться от него и таким образом замести следы преступления.

«С ней было комфортно»

Вдове предъявили обвинение в убийстве и надругательстве над умершим. Те, кто был знаком с Мариной, не могли поверить, что она способна на такое злодеяние.

- Я в шоке от произошедшего, - говорил «Комсомолке» друг и сокурсник женщины по Алтайскому госуниверситету Дмитрий Мухачев. - Она всегда была крайне адекватной во всех смыслах, абсолютно не напряженной в быту и общении. Мы много тусили, хорошо общались, однажды она у меня даже поселилась ненадолго, болтали часами, мне с ней было комфортно.

До настоящего момента дело Марины Кохал так и не рассмотрено по существу. Обвиняемая в убийстве мужа женщина ждет суда под домашним арестом. Маленького сына супругов (сейчас ему около пяти лет), по последним данным, отдали под опеку двоюродной сестре Марины.

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