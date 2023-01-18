«Боже, как он был великолепен!». В Барнауле прощаются с известным радиоведущим Сергеем Зубчуком

Сергей Зубчук с женой Тамарой Фото: из личного архива героя(ев) публикации

16 января умер Сергей Зубчук, талантливый актер, журналист, радиоведущий, значимая фигура для Барнаула. Но в первую очередь это был талантливый человек - светлый открытый, способный сопереживать.

Помню, как осенью 2019 года, когда «КП» опубликовала жуткую историю о печальной ситуации, в которой оказалась известная барнаульская врач Надежда Петровна Шадрина, Сергей первый позвонил и предложил помощь. И в тот же день привез упаковки с памперсами, в которых нуждалась старая больная женщина.

Только близкие друзья знали, что у Сергея Зубчука у самого дома личное горе. Что его любимая жена Тамара несколько лет больна, и он ухаживает за ней. Сергей трепетно любил супругу. В ноябре на его странице в сети появилась душевная фотография, где они с Тамарой счастливые на море с подписью: «Надеюсь, море снова будет… для тебя».

Сергей Зубчук Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Боже, как он был великолепен в молодости! Кудрявый, смуглый, трогательный, худенький и интеллигентный! Как несравненно играл Билли Бибита в пьесе «Пролетая над гнездом кукушки», – вспоминает поэтесса Фарида Габдраупова. - Я ходила на этот спектакль несколько раз, это был настоящий шедевр! А какое золотое было сердце у этого человека. Последние несколько лет он ухаживал за своей больной женой, при этом успевал быть отцом и ярким активным человеком. Казалось, что он такой сильный, такой всем нужный и не имел шансов умереть. Большая потеря для нашей культуры! Как жаль!

Трогательный пост написала на своей странице в контакте и журналист, известная барнаульская телеведущая Евгения Даровская:

«Звезда моя. Кто меня теперь так, по-дружески тепло назовёт!?... Почему!?.. Добрый. Интеллигентный. Потрясающий друг с удивительным чувством юмора, длинными рассказами, каждый из которых похож на книгу. Серёжа старше меня на 20 лет, но никогда это не было границей для нашей тёплой дружбы. Вместе смеялись, плакали, когда пришла беда, пели и мечтали об общем проекте, в котором будут звучать наши голоса .Слышали его голос? Такой голос не забыть. Это его я услышала много лет назад и стала мечтать работать на радио. Когда мы танцевали с ним на моей свадьбе (жених был не против)), кто-то рядом сказал: «Понятно, почему она работает на телевидении, у нее такой известный брат!». Мы много лет смеялись и называли друг друга «брат и сестра». Серёжа - крестный моей Сонечки. Не верю. Не поверю. Люблю.»

- Он был интеллигент, каких мало, - вспоминает поэтесса Наталья Николенкова. – Помню мы пришли однажды на фильм Киры Муратовой и пока оставалось время до начала сеанса, Сергей вышел и стал рассказывать о Кире Муратовой зрителям и все заслушались. Он трогательно любил свою маму, которая ушла из жизни 15 лет назад, так же трепетно относился и к жене, и сыну, обожал своего любимого кота британца…

Коллеги Сергея Зубчука в эти дни собирают помощь его вдове Тамаре, которая тяжело больна уже много лет и не может себя обслуживать… Тем, кто желает как-то помочь, можно перечислить деньги на карту мамы Тамары - Валентины Владимировны Савченко (привязана к телефону – 8-913-883-61-40).

Редакция Комсомолки» выражает соболезнование родным и близким Сергея Зубчука.

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