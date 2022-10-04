Жители Алтайского края могут помочь российским военнослужащим
Фото: Александр КОЦ
Жители Алтайского края активно интересуются, как помочь военнослужащим, в том числе мобилизованным жителям региона. В регионе есть ряд пунктов, где собирают средства и гуманитарный груз для помощи отправленным на фронт.
Алтайское отделение Российского детского фонда практически сразу после начала специальной военной операции включилось в сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса, а также нашим бойцам. Сейчас в Фонде собирают преимущественно теплые вещи – носки, шапки и так далее. Уточнить информацию о том, что нужно приносить, можно по контактному номеру телефона.
Адрес: г. Барнаул, ул. Партизанская, 120
Время работы: понедельник – пятница, с 9:00 до 18:00
Контакты: 8 (3852) 63-30-13, 63-02-55, 66-65-50
Как сообщили в реготделении ОНФ, уже тысячи неравнодушных жителей Алтайского края стали частью проекта Народного фронта «Все для Победы». Для поддержки военнослужащих работает сайт https://pobeda.onf.ru/, где собрана вся информация о том, как оказать помощь.
Что сейчас требуется?
- Современные квадрокоптеры для разведывательных подразделений;
- Тепловизоры;
- Прицелы и приборы ночного видения;
- Бронежилеты;
- Каски;
- Радиостанции;
- Генераторы;
- Форма и обувь;
- Спальные мешки;
- Рюкзаки;
- Шанцевый инструмент;
- Аптечки.
Адрес: г. Барнаул, ул. Анатолия, 97 (4-й этаж)
Время работы: понедельник – пятница, с 09:00 до 18:00
Контакты: 8(3852) 35-37-88
Как сообщили в Алтайском краевом Законодательном Собрании, для поддержки военнослужащих и их семей в регионе открыли счет для сбора средств на базе Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Спикер АКЗС Александр Романенко призвал депутатов и население помочь привлечь средства. В скором времени определятся с перечнем товаров, в которых нуждаются подразделения, и организуют их отправку.
Реквизиты: ИНН 2225056528/КПП 222401001
Расчетный счет 40703810302000001807
БИК 040173604
Банк АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счет 30101.810.2.00000000604
Назначение платежа для юридических лиц:
«Дата регистрации - ДД.ММ.ГГГГ, Добровольное пожертвование на материальную поддержку военнослужащих и их семей. НДС не облагается».
Назначение платежа для физических лиц (указываются данные лица, осуществляющего платеж): «Добровольное пожертвование на материальную поддержку военнослужащих и их семей, Дата рождения, адрес регистрации, серия номер паспорта, гражданство» (Пример: Добров. пожертвование на мат. поддержку военнослужащих и их семей, 01.05.85г.р, Алт. кр, Панкрушихинский р-н, с. Панкрушиха, ул. Советская д.6, кв.56, 0107 110700, РФ
Алтайское региональное отделение общероссийской организации «Офицеры России» запустило акцию «Поддержим наших!», в рамках которой собирает гуманитарную помощь для алтайских бойцов, призванных на фронт. Одежда должна быть из натуральных тканей, синтетика не принимается, так как она легко горит и плавится.
Что нужно:
- теплые носки;
- термобелье;
- футболки обычные и с длинными рукавами (можно теплые тельняшки);
- свитеры;
- спортивные шапки;
- теплые перчатки;
- утепленные берцы;
- длинные шнурки;
- зубная паста;
- мыло в закрывающейся мыльнице;
- одноразовые бритвы;
- стиральный порошок в маленьких пакетах;
- швейные наборы или отдельные нитки разных цветов и иголки;
- туалетная бумага;
- твердый дезодорант;
- ручки и блокноты;
- конверты;
- охотничьи спички;
- стерильные бинты;
- спальники.
Адреса: Гимназия №45 (ул. Союза Республик, 36); школа №24 (ул. Кутузова, 18); школа №88 (Павловский тракт, 100); лицей №122 (ул. Папанинцев, 115). Время работы уточняйте в организациях.
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