Жители Алтайского края могут помочь российским военнослужащим Фото: Александр КОЦ

Жители Алтайского края активно интересуются, как помочь военнослужащим, в том числе мобилизованным жителям региона. В регионе есть ряд пунктов, где собирают средства и гуманитарный груз для помощи отправленным на фронт.

Алтайское отделение Российского детского фонда

Алтайское отделение Российского детского фонда практически сразу после начала специальной военной операции включилось в сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса, а также нашим бойцам. Сейчас в Фонде собирают преимущественно теплые вещи – носки, шапки и так далее. Уточнить информацию о том, что нужно приносить, можно по контактному номеру телефона.

Адрес: г. Барнаул, ул. Партизанская, 120

Время работы: понедельник – пятница, с 9:00 до 18:00

Контакты: 8 (3852) 63-30-13, 63-02-55, 66-65-50

Общероссийский народный фронт в Алтайском крае

Как сообщили в реготделении ОНФ, уже тысячи неравнодушных жителей Алтайского края стали частью проекта Народного фронта «Все для Победы». Для поддержки военнослужащих работает сайт https://pobeda.onf.ru/, где собрана вся информация о том, как оказать помощь.

Что сейчас требуется?

- Современные квадрокоптеры для разведывательных подразделений;

- Тепловизоры;

- Прицелы и приборы ночного видения;

- Бронежилеты;

- Каски;

- Радиостанции;

- Генераторы;

- Форма и обувь;

- Спальные мешки;

- Рюкзаки;

- Шанцевый инструмент;

- Аптечки.

Адрес: г. Барнаул, ул. Анатолия, 97 (4-й этаж)

Время работы: понедельник – пятница, с 09:00 до 18:00

Контакты: 8(3852) 35-37-88

Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития

Как сообщили в Алтайском краевом Законодательном Собрании, для поддержки военнослужащих и их семей в регионе открыли счет для сбора средств на базе Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Спикер АКЗС Александр Романенко призвал депутатов и население помочь привлечь средства. В скором времени определятся с перечнем товаров, в которых нуждаются подразделения, и организуют их отправку.

Реквизиты: ИНН 2225056528/КПП 222401001

Расчетный счет 40703810302000001807

БИК 040173604

Банк АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК

Корр. счет 30101.810.2.00000000604

Назначение платежа для юридических лиц:

«Дата регистрации - ДД.ММ.ГГГГ, Добровольное пожертвование на материальную поддержку военнослужащих и их семей. НДС не облагается».

Назначение платежа для физических лиц (указываются данные лица, осуществляющего платеж): «Добровольное пожертвование на материальную поддержку военнослужащих и их семей, Дата рождения, адрес регистрации, серия номер паспорта, гражданство» (Пример: Добров. пожертвование на мат. поддержку военнослужащих и их семей, 01.05.85г.р, Алт. кр, Панкрушихинский р-н, с. Панкрушиха, ул. Советская д.6, кв.56, 0107 110700, РФ

Офицеры России

Алтайское региональное отделение общероссийской организации «Офицеры России» запустило акцию «Поддержим наших!», в рамках которой собирает гуманитарную помощь для алтайских бойцов, призванных на фронт. Одежда должна быть из натуральных тканей, синтетика не принимается, так как она легко горит и плавится.

Что нужно:

- теплые носки;

- термобелье;

- футболки обычные и с длинными рукавами (можно теплые тельняшки);

- свитеры;

- спортивные шапки;

- теплые перчатки;

- утепленные берцы;

- длинные шнурки;

- зубная паста;

- мыло в закрывающейся мыльнице;

- одноразовые бритвы;

- стиральный порошок в маленьких пакетах;

- швейные наборы или отдельные нитки разных цветов и иголки;

- туалетная бумага;

- твердый дезодорант;

- ручки и блокноты;

- конверты;

- охотничьи спички;

- стерильные бинты;

- спальники.

Адреса: Гимназия №45 (ул. Союза Республик, 36); школа №24 (ул. Кутузова, 18); школа №88 (Павловский тракт, 100); лицей №122 (ул. Папанинцев, 115). Время работы уточняйте в организациях.

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