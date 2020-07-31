«Рассказывала о неземной любви»: друг обвиняемой в расчленении рэпера не верит в ее виновность

Жительницу Барнаула Марину Кохал (в социальных сетях она называет себя Аксовой) подозревают в расчленении супруга, питерского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Он стал популярен после участия в проекте Versus Battle, где реперы соревновались друг с другом в живом словесном исполнении.

Тело жертвы нашли вечером 29 июля в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По словам адвоката Марины, та призналась ей, что сама расчленила мужа. Но при этом не убивала его. По версии, выдвинутой защитой молодой женщины, подозреваемая сделала это после того, как Энди умер от передозировки наркотиками. Якобы Марина решила инсценировать исчезновение любимого человека, побоявшись за его репутацию.

Что известно о Марине Кохал (Аксовой)

Марина Кохал училась в Алтайском государственном университете на филфаке. После работала журналистом в барнаульских изданиях, в частности публиковалась в местной Газете №1. Подписывалась псевдонимом Марина Семина. Также знакомые девушки рассказали, что она работала в пресс-службе двух государственных учреждений края.

В Санкт-Петербург Марина уехала около десяти лет назад. Зарабатывала тем, что профессионально занималась составлением гороскопа Майя. В последнем сообщении в сторис Марина Аксова сообщила заказчикам, что у нее «серьезные проблемы в семье» и предложила вернуть деньги или перенести дату исполнения заказа на более позднее время.

С погибшим репером Энди у них есть совместный сын - малышу всего 2,5 годика. Сейчас мальчик находится с бабушкой.

Марина сообщала о неземной любви с рэперомФото: СОЦСЕТИ

«С ней было комфортно»

- Я в шоке от произошедшего, - рассказал «Комсомолке» сокурсник Марины Дмитрий Мухачев, с которым они вместе учились в Барнауле и были хорошими друзьями. – Она всегда была крайне адекватной во всех смыслах, абсолютно не напряженной в быту и общении. Мы много тусили вместе, бодро общались, однажды она у меня даже поселилась ненадолго, болтали часами, мне с ней было комфортно.

По словам Дмитрия, наркотики и алкоголь - абсолютно не тема Марины Кохал.

- Она никогда не употребляла никаких гадостей, изредка позволяла выпить пива - все! - говорит сокурсник.

Потом, по словам Мухачева, жизнь их разбросала по разным городам и они переписывались изредка в соцсетях.

- Были ее счастливые сообщения из Питера о свадьбе, о неземной любви. Вот, собственно, и все, - вспоминает Дмитрий. - И вдруг эти шокирующие новости…

Дмитрий не верит, что Марина могла совершить столь зверский поступок:

- В том, что пишут СМИ, так много несостыковок, что это пока больше похоже на бред, - считает Мухачев. - Не знаю, откуда взялось столько «шизы», но я в виновность Марины не верю.

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