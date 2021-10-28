Обвиненную в убийстве рэпера Энди Картрайта уроженку Барнаула отпустили домой из СИЗО

Марина Кохал. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Уроженка Барнаула Марина Кохал провела в следственном изоляторе почти 1,5 года. Ее обвинили в убийстве рэпера Энди Картрайта (ч.1 ст.105 УК РФ). 27 октября ее отпустили из-под стражи, заменив меру пресечения домашним арестом. Об этом сообщает телеграм-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

- Следствие приняло затяжной характер. Кохал избран домашний арест по 30 января 2022 года. Ей запрещено покидать жилое помещение, общаться с иными лицами по уголовному делу, использовать средства связи. Кохал выпущена из-под стражи в зале суда, - говорится в сообщении.

Суд обосновал решение волокитой следствия. По заявлению одного из адвокатов за 8 месяцев с Кохал не проведено ни одного следственного действия.

Сейчас следствие придерживается версии, что Марина Кохал ввела музыканта в искусственную кому с помощью инсулиновых препаратов, после чего задушила и расчленила его тело на 15 частей. Кстати, органы нашли не все, по словам прокурора, Кохал не говорит, где недостающие части. В ответ на это Кохал сообщила, что ее об этом не спрашивали.

Бывшая жительница Барнаула настаивает, что не убивала Картрайта. По ее словам, инсулин применялся для вывода его из запоя. Однако она не отрицает факт расчленения, утверждая, что таким образом пыталась сымитировать бесследное исчезновение Картрайта, чтобы спасти его репутацию. О своем поступке девушка сама сообщила в полицию.

В настоящее время по делу назначены еще две экспертизы - ситуационная и автороведческая, которые позволят определить, кто является автором ряда сообщений во "ВКонтакте" от имени умершего. Предполагается, что это поможет доказать ее преступный умысел.

- Теперь я еще и лингвист-террорист. Как много профессий! – заявила на суде Кохал.

Если версия следствия не подтвердится, то может оказаться, что в действиях расчленившей тело Кохал нет состава преступления. В этом случае ей должны будут принести извинения и выплатить компенсацию за незаконное уголовное преследование.