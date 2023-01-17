Полкилометра с ветерком: алтайская ледяная горка стала самой длинной в России

Протяженность зимнего аттракциона составляет около 400 метров Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Алтайский край бьет рекорды: именно здесь находится самая длинная ледяная горка в России. Как рассказала «Комсомолке» директор базы «Ясная поляна» Юлия Вологдина, где и расположена мегагорка, протяженность зимнего аттракциона составляет около 400 метров!

Горка начинается в сосновом бору, а далее тянется вниз по склону и по замерзшему озеру Горькое. Только представьте, на обустройство горки ушло больше месяца. Горку заливают уже 12 лет, и с каждым годом ее протяженность увеличивается.

- В этом году добавили еще 15 метров – теперь ее длина составляет почти 400 метров. Это самая длинная горка в России, - отметила директор Юлия Вологдина.

Кататься разрешают только на специальных ледянках «Табаган», которые заказывают в Екатеринбурге. С ватрушками или другими ледянками не пускают в целях безопасности.

- Дети до пяти лет катаются только со взрослыми, а так можно кататься и по одному, и паровозиком по несколько человек. Горка разделена на два ряда, - добавила собеседница.

К слову, не так давно начали действовать новые правила сертификации горок, из-за чего многие предприниматели отказались от этой зимней забавы. Самым сложным, по словам Юлии Вологдиной, стал вызов инспектора, который принимает объект: ближайшая контора находится в Новосибирской области, но ехать из-за одной-двух горок в Алтайский край там не захотели, поэтому пришлось вызывать специалиста из Москвы. В остальном же запустить горку – дело не слишком сложное.

- Документации немного. С инструкторами тоже нет проблем – их у нас четыре, еще один человек отвечает за работу конструкции в принципе. Все инструкторы прошли специальное обучение – на одного человека это стоит 4500 рублей, - говорит Юлия.

Мегагорка Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Кстати, в прошлом году спрос на аттракцион был больше ввиду более благоприятной погоды. Но люди все равно приезжают из разных уголков Алтайского края ради нескольких минут «полета». Скорость съезда составляет до 60 километров в час!

Подсказка КП

Мегагорка находится в селе Новоегорьевское Рубцовского района в зоне отдыха «Ясная Поляна», работает с 10:00 до 22:00 (без выходных). Дорога от Барнаула до пункта назначения займет почти три часа (ехать больше 300 км).

Прокат ледянки «Табаган» на одного человека в час стоит 350 рублей. Также гости могут арендовать жилье, беседку или баню. Стоимость аренды дома для семьи из четырех человек составит от 3 тысяч рублей в сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крещение-2023 в Алтайском крае: места для купания, список купелей

Опубликован предварительный список купелей на Крещение-2023 в Алтайском крае (подробнее)

Ледовые катки 2022-2023 в Барнауле: адреса, расписание, цены на билеты

Все лучшие ледовые катки 2022-2023 в Барнауле - открытые, крытые, ночные. Подробное расписание катков и цены на билеты (подробнее)