Рассказываем, где покататься на коньках в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле продолжают заливать ледовые катки. Рассказываем, где все лучшие ледовые катки 2022-2023 в Барнауле - открытые, крытые, ночные. Подробное расписание катков и цены на билеты.

«Спортивный комплекс «Обь»

Адрес: улица Папанинцев, 96

График работы: будни - с 14:00 до 22:00; выходные - с 11:00 до 22:00

Стоимость: прокат - 150 рублей в час, группа более 10 чел - 80 рублей в час, со своими -100 рублей без ограничения по времени.

Крытый каток «Динамо» в ТРЦ «Галактика»

Адрес: проспект Строителей, 117

График работы: ежедневно - с 10:00 до 22:00

Стоимость:

будни до 18:00: дети (до 12 лет) – 200 рублей в час, взрослые – 250 рублей в час, аренда льда - 7 000 рублей, керлинг - 3 000 рублей;

будни после 18:00 и выходные: дети (до 12 лет) – 250 рублей в час, взрослые – 300 рублей в час, аренда льда - 8 000 рублей, керлинг - 4 000 рублей;

Со своими коньками – скидка 50 рублей.

Каток на парковке ТРЦ «Галактика»

Адрес: проспект Строителей, 117

График работы: ежедневно - с 10:00 до 22:00

Стоимость: прокат - 150 рублей за час, со своими коньками бесплатно.

Спортивная площадка «Пионер Арена»

Адрес: проспект Строителей, 30б

График работы: ежедневно - с 12:00 до 21:00

Стоимость: прокат - 150 рублей за час, со своими коньками - 80 рублей.

Крытый каток «Льдинка»

Адрес: улица Энтузиастов,12в

График работы: будни - с 12:00 до 21:00, суббота-воскресенье и праздничные дни - с 11:00 до 22:00

Стоимость: прокат - 250 рублей за час для взрослых и 150 – для детей, со своими коньками - 200 рублей за час.

Каток на улице Ускова, 3

График работы: ежедневно с 10:00 до 21:00

Стоимость: прокат коньков - 150 рублей за час, со своими – 100 рублей.

Стрелково-охотничий клуб «Олимпийский»

Адрес: улица Власихинская,69ф

График работы: вторник – воскресенье - с 10:00 до 19:00

Стоимость: прокат коньков - 150 рублей за час, со своими – 100 рублей.

Каток на футбольном поле

Адрес: улица Энтузиастов, 12в

График работы: будни – с 12:00 21:00, выходные и праздничные дни – с 11:00 до 22:00

Стоимость: 150 рублей за час (и в прокат и со своими коньками), дети до 7 лет со своими коньками бесплатно.

ТРЦ «Огни»

Адрес: улица Антона Петрова, 219б

График работы: ежедневно с 10:00 до 21:00

Стоимость: прокат - 150 рублей за час, со своими – 100 рублей

Парк «Эдельвейс»

Адрес: улица Юрина, 275б

График работы: будни - с 14:00 до 22:00; выходные дни - с 11:00 до 22:00

Стоимость: прокат - 150 рублей за час, со своими – 100 рублей без ограничения времени.

Стадион «Лабиринт»

Адрес: улица Юрина, 197

График работы: ежедневно с 11:00 до 20:00

Стоимость: прокат - 150 рублей за час, со своими – 100 рублей без ограничения времени.

Парк развлечений «Арлекино»

Адрес: улица Г. Исакова, 149а

График работы: будни - с 10:00 до 22:00, выходные дни - с 10:00 до 23:00

Стоимость: прокат - 150 рублей за час, со своими – 100 рублей без ограничения времени.

Площадь Мира

Адрес: улица Г.Исакова, 213а

График работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

Стоимость: прокат - 150 рублей за час, со своими – 100 рублей за час.

Парк активного отдыха «Экстрим»

Адрес: проспект Ленина, 152в

График работы: будни – с 14:00 до 21:00, выходные – с 12:00 до 21:00

Стоимость: прокат - 150 рублей за час, со своими – 100 рублей без ограничения времени.

«Стадион «Клевченя»

Адрес: улица Бульвар 9 января, 29а

График работы: вторник, среда, пятница, суббота - с 18:00 до 21:00; воскресенье - с 15:00 до 21:00 (время может меняться в связи с проведением соревнований)

Стоимость:150 рублей за час.

Парк культуры и отдыха Центрального района

Адрес: проспект Социалистический,11

График работы: ежедневно с 10:00 до 21:00

Стоимость: прокат - 150 рублей за час, со своими – 100 рублей за час.

Каток на территории озера «Варежка»

График работы: ежедневно с 10:00 до 21:00

Стоимость: бесплатно

Лыжная база «Локомотив»

Адрес: улица Кутузова, 140

График работы: со вторника по воскресенье - с 9:00 до 17:00

Стоимость: прокат – 150 рублей за час для взрослых, 60 – для детей. Со своими конками – 100 рублей в час.

База отдыха «Славное»

Адрес: Широкая просека, 15

График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00

Стоимость: прокат - 150 рублей за час, со своими – 100 рублей за час.

Парк-отель «Чайка»

Адрес: улица Пионерская долина, 4

График работы: ежедневно с 10:00 до 19:00

Стоимость: прокат – 200 рублей за час для детей, 150 – для взрослых.

Развлекательный комплекс «Планета Q»

Адрес: улица Байкальская, 47

График работы: ежедневно с 10:00 до 21:00

Стоимость: прокат – 200 рублей за час для детей до 12 лет, 250 рублей за час – для взрослых.

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