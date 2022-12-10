Рассказываем, где покататься на коньках в Барнауле
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле продолжают заливать ледовые катки. Рассказываем, где все лучшие ледовые катки 2022-2023 в Барнауле - открытые, крытые, ночные. Подробное расписание катков и цены на билеты.
Адрес: улица Папанинцев, 96
График работы: будни - с 14:00 до 22:00; выходные - с 11:00 до 22:00
Стоимость: прокат - 150 рублей в час, группа более 10 чел - 80 рублей в час, со своими -100 рублей без ограничения по времени.
Адрес: проспект Строителей, 117
График работы: ежедневно - с 10:00 до 22:00
Стоимость:
будни до 18:00: дети (до 12 лет) – 200 рублей в час, взрослые – 250 рублей в час, аренда льда - 7 000 рублей, керлинг - 3 000 рублей;
будни после 18:00 и выходные: дети (до 12 лет) – 250 рублей в час, взрослые – 300 рублей в час, аренда льда - 8 000 рублей, керлинг - 4 000 рублей;
Со своими коньками – скидка 50 рублей.
Адрес: проспект Строителей, 117
График работы: ежедневно - с 10:00 до 22:00
Стоимость: прокат - 150 рублей за час, со своими коньками бесплатно.
Адрес: проспект Строителей, 30б
График работы: ежедневно - с 12:00 до 21:00
Стоимость: прокат - 150 рублей за час, со своими коньками - 80 рублей.
Адрес: улица Энтузиастов,12в
График работы: будни - с 12:00 до 21:00, суббота-воскресенье и праздничные дни - с 11:00 до 22:00
Стоимость: прокат - 250 рублей за час для взрослых и 150 – для детей, со своими коньками - 200 рублей за час.
График работы: ежедневно с 10:00 до 21:00
Стоимость: прокат коньков - 150 рублей за час, со своими – 100 рублей.
Адрес: улица Власихинская,69ф
График работы: вторник – воскресенье - с 10:00 до 19:00
Стоимость: прокат коньков - 150 рублей за час, со своими – 100 рублей.
Адрес: улица Энтузиастов, 12в
График работы: будни – с 12:00 21:00, выходные и праздничные дни – с 11:00 до 22:00
Стоимость: 150 рублей за час (и в прокат и со своими коньками), дети до 7 лет со своими коньками бесплатно.
Адрес: улица Антона Петрова, 219б
График работы: ежедневно с 10:00 до 21:00
Стоимость: прокат - 150 рублей за час, со своими – 100 рублей
Адрес: улица Юрина, 275б
График работы: будни - с 14:00 до 22:00; выходные дни - с 11:00 до 22:00
Стоимость: прокат - 150 рублей за час, со своими – 100 рублей без ограничения времени.
Адрес: улица Юрина, 197
График работы: ежедневно с 11:00 до 20:00
Стоимость: прокат - 150 рублей за час, со своими – 100 рублей без ограничения времени.
Адрес: улица Г. Исакова, 149а
График работы: будни - с 10:00 до 22:00, выходные дни - с 10:00 до 23:00
Стоимость: прокат - 150 рублей за час, со своими – 100 рублей без ограничения времени.
Адрес: улица Г.Исакова, 213а
График работы: ежедневно с 10:00 до 22:00
Стоимость: прокат - 150 рублей за час, со своими – 100 рублей за час.
Адрес: проспект Ленина, 152в
График работы: будни – с 14:00 до 21:00, выходные – с 12:00 до 21:00
Стоимость: прокат - 150 рублей за час, со своими – 100 рублей без ограничения времени.
Адрес: улица Бульвар 9 января, 29а
График работы: вторник, среда, пятница, суббота - с 18:00 до 21:00; воскресенье - с 15:00 до 21:00 (время может меняться в связи с проведением соревнований)
Стоимость:150 рублей за час.
Адрес: проспект Социалистический,11
График работы: ежедневно с 10:00 до 21:00
Стоимость: прокат - 150 рублей за час, со своими – 100 рублей за час.
График работы: ежедневно с 10:00 до 21:00
Стоимость: бесплатно
Адрес: улица Кутузова, 140
График работы: со вторника по воскресенье - с 9:00 до 17:00
Стоимость: прокат – 150 рублей за час для взрослых, 60 – для детей. Со своими конками – 100 рублей в час.
Адрес: Широкая просека, 15
График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00
Стоимость: прокат - 150 рублей за час, со своими – 100 рублей за час.
Адрес: улица Пионерская долина, 4
График работы: ежедневно с 10:00 до 19:00
Стоимость: прокат – 200 рублей за час для детей, 150 – для взрослых.
Адрес: улица Байкальская, 47
График работы: ежедневно с 10:00 до 21:00
Стоимость: прокат – 200 рублей за час для детей до 12 лет, 250 рублей за час – для взрослых.
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