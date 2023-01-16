На Алтае отсудили компенсацию после нападения собаки на ребенка на стадионе

Представители ребенка обратились в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае девочку укусила собака на стадионе. Родители пострадавшего ребенка смогли добиться компенсации морального вреда и материального ущерба. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Собака напала на ребенка 13 сентября, когда девочка была на стадионе в селе Быстрый Исток. Животное укисло девочку за икру левой ноги.

– В результате чего причинила ей телесные повреждения в виде раны и образовавшегося кровоподтека (в настоящее время у неё на ноге остался след от укуса). Также собака вырвала клок из надетых на ней тогда джинсов, стоимостью 2 699 рублей, – отметили в суде.

После случившегося пострадавшая обратилась за помощью в Быстроистокскую ЦРБ. Из-за возникшего в результате нападения собаки стресса у нее поднялась температура и упало давление. Ребенок начал бояться собак. Кроме того, девочке поставили три прививки от бешенства, которые были болезненными.

Во время судебного заседания хозяйка собаки частично признала заявленные исковые требования и согласилась с тем, что животное порвало джинсы, которые были на ребенке.

– В удовлетворении остальной части заявленного иска ответчик просила суд отказать, пояснив, что, по ее мнению, истица сама спровоцировала собаку на то, чтобы она на неё напала, – подчеркнули в пресс-службе.

В итоге суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Теперь хозяйка собаки должна выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, а также возместить материальный ущерб на сумму почти 2,7 тысяч рублей. Кроме того, следует оплатить государственную пошлину в доход местного бюджета.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Ранее кинолог рассказал, что делать при нападении бродячей собаки. Следует группироваться в защитную позу, как при ядерном взрыве – закрыть голову руками и опустить локти на колени.

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