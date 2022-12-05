Примите позу, как при ядерном взрыве. Кинолог рассказал, что делать при нападении бродячей собаки

Бродячие собаки нападают на человека по разным причинам. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае уже на протяжении длительного времени остро стоит проблема с бродячими собаками. Практически каждый месяц из разных уголков региона поступают сообщения о нападении бездомных животных на людей. Что делать при встрече с агрессивным животным, рассказал начальник кинологического отдела Алтайской таможни Андрей Боровиков.

Нападают по разным причинам

Недавно об агрессивной стае бродячих собак рассказал в соцсетях барнаульский священник Александр Микушин. С его слов, в середине ноября средь бела дня на тротуаре у дома по пр. Калинина, 7 в краевой столице бездомные агрессивные животные чуть было не загрызли ребенка лет семи.

Тем временем жители Бийска возмущены тем, что администрация не может решить проблему с нападениями животных на людей в районе школ № 20 и № 3. Из-за нарушения в работе мэрии при организации отлова безнадзорных собак главе Бийске Александру Студеникину внесли представление, пишет «Банкфакс».

О подобных случаях нападения собак рассказывают жители и других городов края – Рубцовска, Славгорода, Алейска и др.

Кинолог Андрей Боровиков поясняет, что бродячие собаки нападают на человека по разным причинам. Они могут быть больные или голодные, либо ведомы стадным чувством. Один пес не кинулся бы на человека, а в составе стаи это сделать легче.

Замахнуться невидимым камнем

Если на улице пришлось повстречаться с бродячей собакой, то кинолог советует идти спокойно дальше, поглядывая на животное.

– Если вы видите, что собака проявляет агрессию, то существует одно очень хорошее движение – имитация броска камня. Сделайте вид, что поднимаете камень с земли и замахиваетесь. Как правило, это срабатывает, собака пугается и убегает. Меня не раз спасало это, были такие ситуации, рассказывает Андрей Боровиков. – Но надо сразу смотреть, где есть укрытие, искать рядом палку или уже реальный камень. Потому что, если замахнулся один раз на собаку, и это не помогло, то второй раз точно не сработает. Бежать ни в коем случае не нужно, собака все равно догонит, она быстрее.

Если избежать нападения собаки все же не удалось, то кинолог советует группироваться в защитную позу, как при ядерном взрыве – закрыть голову руками и опустить локти на колени.

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