Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 декабря 2022 9:50

Примите позу, как при ядерном взрыве. Кинолог рассказал, что делать при нападении бродячей собаки

Алтайский кинолог назвал движение, которое может спугнуть целую стаю бездомных собак
Вера Березовская
Бродячие собаки нападают на человека по разным причинам.

Бродячие собаки нападают на человека по разным причинам.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае уже на протяжении длительного времени остро стоит проблема с бродячими собаками. Практически каждый месяц из разных уголков региона поступают сообщения о нападении бездомных животных на людей. Что делать при встрече с агрессивным животным, рассказал начальник кинологического отдела Алтайской таможни Андрей Боровиков.

Нападают по разным причинам

Недавно об агрессивной стае бродячих собак рассказал в соцсетях барнаульский священник Александр Микушин. С его слов, в середине ноября средь бела дня на тротуаре у дома по пр. Калинина, 7 в краевой столице бездомные агрессивные животные чуть было не загрызли ребенка лет семи.

Тем временем жители Бийска возмущены тем, что администрация не может решить проблему с нападениями животных на людей в районе школ № 20 и № 3. Из-за нарушения в работе мэрии при организации отлова безнадзорных собак главе Бийске Александру Студеникину внесли представление, пишет «Банкфакс».

О подобных случаях нападения собак рассказывают жители и других городов края – Рубцовска, Славгорода, Алейска и др.

Кинолог Андрей Боровиков поясняет, что бродячие собаки нападают на человека по разным причинам. Они могут быть больные или голодные, либо ведомы стадным чувством. Один пес не кинулся бы на человека, а в составе стаи это сделать легче.

Замахнуться невидимым камнем

Если на улице пришлось повстречаться с бродячей собакой, то кинолог советует идти спокойно дальше, поглядывая на животное.

– Если вы видите, что собака проявляет агрессию, то существует одно очень хорошее движение – имитация броска камня. Сделайте вид, что поднимаете камень с земли и замахиваетесь. Как правило, это срабатывает, собака пугается и убегает. Меня не раз спасало это, были такие ситуации, рассказывает Андрей Боровиков. – Но надо сразу смотреть, где есть укрытие, искать рядом палку или уже реальный камень. Потому что, если замахнулся один раз на собаку, и это не помогло, то второй раз точно не сработает. Бежать ни в коем случае не нужно, собака все равно догонит, она быстрее.

Если избежать нападения собаки все же не удалось, то кинолог советует группироваться в защитную позу, как при ядерном взрыве – закрыть голову руками и опустить локти на колени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Бийска отсудила у мэрии 100 тысяч рублей за укус бродячей собаки

Животное набросилось на нее посреди дня (подробнее)

Интересное