Более 15 тысяч литров нелегального спиртного изъяли алтайские полицейские

Образцы направили на проведение химического исследования Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай задержали 51-летнего местного жителя, который пытался провезти в регион крупную партию контрафактной алкоголя без сопроводительных документов и акцизных марок. Подробнее об этом рассказали в региональном управлении МВД.

В машине мужчины обнаружили 100 канистр, которые были наполнены спиртосодержащей жидкостью общим объемом тысяча литров. Владелец рассказал, что купил алкоголь в Алтайском крае и хотел продать в республике. До этого он уже попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичное преступление. В мае прошлого года он пытался провезти в регион тысячу литров контрафакта.

– Тогда следователи возбудили уголовное дело, а в отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – пояснили в МВД.

Полицейские и следователи провели обыск по месту жительства мужчины, где нашли более 7,5 тысяч бутылок подготовленной к продаже алкогольной продукции под марками известных брендов. Там же стояли более 450 пятилитровых бутылок и 140 канистр по 10 литров, наполненные прозрачной жидкостью со специфическим запахом спирта.

Оперативники установили и личность поставщика поддельного алкоголя. Им оказался 62-летний бийчанин. В его гаражном боксе полицейские обнаружили более 650 десятилитровых канистр со спиртом. Всего изъяли более 15 тысяч литров нелегального спиртного. Образцы направили на проведение химического исследования.

– В отношении обоих мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ, им предъявлено обвинение, – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного использования средств индивидуализации товаров. Полицейские направили запросы 14 товаропроизводителям известных торговых марок, чьи права были нарушены. Известно, что четырем владельцам популярных алкогольных брендов причинили ущерб на сумму около 18 млн рублей.

В управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай напоминают, что за последние 5 лет алкогольные отравления характеризуются высокой летальностью. В 2022 году по сравнению с 2021 годом в 1,4 раза уменьшилось число случаев отравлений спиртосодержащей продукцией, а уровень смертности - в 1,43 раза. При этом каждое второе алкогольное отравление закончилось смертью людей, которые выпивали.

Специалисты напоминают, что при первых признаках отравления алкоголем или его суррогатами нужно вызвать скорую медицинскую помощь или доставить пострадавшего в больницу. Если он находится в сознании, то нужно промыть желудок, проконтролировав, чтобы он не захлебнулся рвотой.

Ранее мы писали, что в Алтайском крае двух предпринимателей осудили за поставку поддельного алкоголя на 75 млн рублей.

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