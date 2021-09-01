Точки по продаже алкогольного суррогата начали проверять в Барнауле

В одной из торговых точек алкоголь и сигареты пропали с прилавка Фото: Олег УКЛАДОВ

Надзорные органы Алтайского края начали проверку торговых точек, где ранее журналисты «Толка» установили факты продажи контрафактного алкоголя и сигарет, а также просроченных продуктов. На днях авторы расследования вновь побывали в рюмочных Барнаула.

- Сегодня «рюмочная» по адресу: ул. Попова, 70в, где происходила контрольная закупка, закрыта. Работники рынка, чьи палатки находятся по соседству, уверены, что это временные меры. По их словам, владельцы просто пережидают шумиху вокруг заведения, - сообщают авторы расследования.

А вот торговая точка улица Малахова, 86б, литера Д работает. Правда, на прилавке нет ни сигарет, ни алкоголя. Зато остались просроченные продукты. Некоторые из них на несколько лет.

Уже во время подготовки сюжета журналисты обнаружили еще одну табачную лавку, где продуют контрафакт. В киоске на ул. Германа Титова, 6/2 одну пачку можно приобрести за 65 рублей при рекомендованной цене 178 рублей. Кроме того, торговая точка на улице Попова тоже вновь открылась. Контролирующие органы проводят проверки по указанным в запросах фактам.