Алтайских предпринимателей осудили за поставку паленого алкоголя на 75 млн рублей

Также обнаружили более 42 тысяч литров этилового спирта. Фото: УФСБ по Алтайскому краю

В Алтайском крае двух предпринимателей осудили за поставку поддельного алкоголя на 75 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Два грузовых автомобиля с несертифицированной алкогольной продукцией и этиловым спиртом обнаружили в Барнауле еще в мае 2018 года. Машины стояли на территории гаражных боксов, которые арендовали осужденные.

Из незаконного оборота изъяли более 100 тысяч бутылок различных видов алкоголя с фальшивыми этикетками известных брендов и более 42 тысяч литров этилового спирта.

– Экономический ущерб государству от реализации спиртосодержащей жидкости, которую осужденные планировали сбывать в Алтайском крае через торговые точки, мог превысить 75 млн рублей, – подчеркнули в ведомстве.

Мужчин признали виновными по ч. 6 ст. 171.1 УК России (приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Каждому из бизнесменов назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом 750 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее мы писали о том, что в прошлом году в Республике Алтай от отравления различными веществами и продуктами скончались 85 человек. А всего официально был зарегистрирован 251 несчастный случай. Большинство летальных случаев зарегистрировано среди трудоспособного населения в возрасте от 17 до 60 лет (75%), значительно меньше жертв суррогата среди стариков, а вот среди подростков до 16 лет подтверждена одна смерть.

Также мы сообщали, что в Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении мужчин, которые занимались распространением суррогатного алкоголя. После употребления спиртосодержащей жидкости скончались пять жителей, а еще семь человек с отравлением доставили в больницы.

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