Специалисты колл-центра отвечают на вопросы по мобилизации Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Барнауле продолжает работу горячая линия по частичной мобилизации. Специалисты колл-центра, расположенного на улице Карла Маркса,1 с 8:00 до 20:00 отвечают на вопросы по мобилизации. Представители правительства Алтайского края работают в две смены без выходных, на линии задействовано15 человек .

- Ежедневно на номер 122 поступает от 500 до 1000 звонков, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

За первые двое суток, 23 и 24 сентября, было обработано порядка 2,5 тысяч звонков. За десять день зарегистрировано 13280 обращений. При этом сотрудники колл-центра заметили, что в последнее время количество обращений снижается, ажиотажа, как в первые дни, уже нет.

На горячий номер, по наблюдениям операторов, звонят и мужчины, и женщины - примерно поровну, задают различные вопросы. Ответы на самые популярные звонившие могут услышать еще до соединения с оператором.

На вопрос «Комсомолки» о том, сколько поступило вопросов по неточностям и ошибкам мобилизации и как они разрешались, в пресс-службе правительства сослались на слова военного комиссара Алтайского края Марата Усманова. Тот сообщил, что было зарегистрировано порядка 100 сигналов о несоответствии мобилизованных в Алтайском крае граждан критериям призыва. В итоге часть призывников, по словам Усманова, была возвращена к местам проживания, оставшиеся изъявили желание продолжить службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Корреспондент «КП – Барнаул» 3 октября позвонила на горячую линию, чтобы задать один из вопросов от читателей. Первая попытка дозвониться с рабочего телефона провалилась. После минутной мелодии оператор на другом конце провода объяснила, что по стационарному телефону вопросы о мобилизации не принимаются. Попытка номер два с мобильного телефона оказалась более успешной. На вопрос нашего читателя, интересующегося, нужно ли ему покупать бронежилет, оператор колл-центра вежливо ответила, что Министерство обороны обеспечивает мобилизованных нужной экипировкой, при этом женщина заметила, что резервисту лучше собрать средства личной гигиены, перчатки, тапочки, теплую шапку и т.д., а не тратить время на поиски бронежилетов, тем более, в условиях их сложившегося дефицита.

Из ответов на вопросы на линию 122 о частичной мобилизации:

- Может ли повестка направляться по месту работы?

- Да, повестка может быть направлена в военно-учетный стол или отдел кадров предприятия для последующего вручения в руки сотруднику, подлежащему призыву по мобилизации. При этом повестка вручается мобилизуемому лично в руки под роспись.

- Может ли глава поселения выдавать повестки по свободной форме, выписанные от руки (печать администрации есть)?

- Повестка оформляется военкоматом на установленном бланке, подписывается военным комиссаром и заверяется печатью военкомата.

Повестку под роспись может вручить сотрудник военкомата или любое другое лицо, входящее в состав аппарата усиления военного комиссариата, а также руководитель и другие ответственные за военно-учетную работу лица по месту работы мобилизуемого.

- Мобилизованного работника работодатель обязал написать заявление на увольнение по собственному желанию. Что нужно делать в этом случае?

- Это незаконно. Работодатель должен издать приказ об отмене приказа об увольнении, направить сведения об этом в ПФР, затем сделать запись об отмене приказа в трудовую книжку мобилизованного, после чего издать приказ о приостановлении трудового договора на основании повестки о призыве на военную службу по мобилизации. При отказе работодателя работник или его официальный представитель (в том числе родственник) по доверенности имеют право обратиться с жалобой на него в государственную трудовую инспекцию, прокуратуру и суд.

- Мобилизации не подлежат мужчины, воспитывающие четырёх детей до 16 лет. А если мужчина женат на матери этих детей, но дети не его?

-Такой мужчина не подлежит мобилизации, если он оформил усыновление или опекунство над детьми.

- Если мой родственник служит в вооруженных силах Украины, могут ли меня мобилизовать в ряды ВС РФ?

- Да, могут. Наличие родственников за границей, в том числе и военнослужащих, не является основанием для отсрочки от мобилизации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда мобилизованным и их семьям обращаться за помощью: список полезных телефонов в Алтайском крае

Опубликован список полезных телефонов для мобилизованных и их семей в Алтайском крае (подробнее)